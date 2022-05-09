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    專家揭這波疫情「最需保護對象」 家人避免接觸、周圍清零

    專家表示，在這波疫情中，未打疫苗的長者是最需要保護的對象，呼籲快打，或是家人避免接觸，以降低傳染風險。（資料照）

    專家表示，在這波疫情中，未打疫苗的長者是最需要保護的對象，呼籲快打，或是家人避免接觸，以降低傳染風險。（資料照）

    2022/05/09 16:49

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情預計5月底達到高峰，前衛生署疾管局副局長施文儀表示，高峰可能持續2、3週，因此在6月中旬坡度往下降前，未打疫苗的長者是最需要保護的對象，若當事人真的抗拒打疫苗，建議避免出門，家中其他人也不要接觸，以免病毒有機可趁，強調他們周圍要「清零」，可望擋住一波死亡率。

    施文儀說明，面對Omicron的流行，勢必要衝上高峰，疫情才會下來，因此一定要有相當人數的感染，達到群體免疫力，進而往下走，只是坡度多高是未知數，尤其無症狀者很多，加上有些人為避免麻煩，快篩陽性也不會講，有一定程度隱匿，在這個當頭，有一些族群要受到特別保護。

    施文儀指出，目前台灣仍有居家隔離等防疫措施，主要就是要保護沒打疫苗的人。與去年流行的Delta傳染力低、致死率高不同，Omicron傳染力高、致死率低，當染疫基數大，無症狀者多卻仍有一定傳染力，未打疫苗的人出門，不知不覺就會碰到感染者，萬一又有癌症、三高病史，恐成疫情達到高峰前，風險最高的人。

    施文儀認為，若台灣逐漸解封方向未變，未打疫苗的長者，可打疫苗就快打，但萬一太害怕、沒辦法打，沒辦法中的辦法就是盡量少到外面走動，在外活動的親友也要避免與這些沒打的人接觸，可以視訊取代直接探視，周圍一定要清零，不能讓病毒在他們身上有機可趁。

    施文儀指出，預計疫情在月底就會達到高峰，高峰應該維持2、3週，在6月中旬坡度往下降時，只要未打疫苗的長者不被感染，就會比較放心，坦言萬一他們沒躲過，不只是他們的劫難，也是台灣的劫難，但躲過這劫，劫難就過了，一定要沉住氣。

    施文儀提到也要注意「死於非命」族群，去年全台死亡人數扣掉染疫死亡人數，再以每年死亡成長幅度估算，大約多死7、8千人，日本也出現類似情況，就是長者因為疫情不敢出門、不敢就醫，若是本身有三高等慢性病，更可能自行斷藥，造成疾病管控不易，本來命不該絕的人，反而就「絕了」，呼籲輕症患者不要塞爆醫療體系，診所可提供一條龍服務，從篩檢到給藥、依照危急程度判斷送醫等，以免擠壓到醫院的重症照護量能。

    施文儀認為，台灣現在每天染疫幾萬例，不是政府的錯，也不是百姓的錯，而是自然會發生的事情，但在這個過程中，必須宣導正確觀念讓國人不恐慌、不害怕就醫，都知道要保護誰，相信不論是染疫的人或死於非命的人，都會減少。

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