篩檢站陽性率88.6％ 北市週三啟用木柵機廠車來速、加開親子急門診

台北市今增7057例本土確診，北市副市長黃珊珊今表示，昨七大公費篩檢站陽性率為88.6％，而目前疫情洪峰未到，將來幾天將是關鍵期。（記者鄭名翔翻攝）

2022/05/09 16:37

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市今增7057例本土確診，北市副市長黃珊珊今表示，昨七大公費篩檢站陽性率為88.6％，而目前疫情洪峰未到，將來幾天將是關鍵期，醫療量能面臨有史以來最大考驗，北市府與各大醫院討論後，共開設22處防疫急門診，協助各醫院進行輕重症分流；此外木柵機廠車來速篩檢站預計週三對外開放，親子急門診也會持續協調各大醫院加開。

黃珊珊今主持北市防疫記者會表示，今日確診數雖有下降，但研判為假日效應，北市七大公費篩檢站於昨日篩檢4608例，陽性確診者達4083例，陽性率為88.6％，感謝市民遵守防疫政策，快篩陽性才來採檢，然而當前洪峰未至，將來幾天將是關鍵期，醫療量能面臨有史以來最大考驗，尤其專責防疫病房須提升至30％，此為非常大挑戰，而在快篩不足、PCR量能有限情況下，要有長期抗戰準備。

黃珊珊指出，經與各大醫院院長開會後，感謝各院於此嚴峻時刻主動配合國家要求、扛起社會責任，使台北市防疫急門診開設至22站點，每週可提供5.5萬急門診量能，協助全市醫院快速做到輕重症分流，使快篩陽性民眾可快速篩檢、就醫、拿藥，並保持中重症病患急需的醫療資源。

而北市除目前於北區開設的北士科車來速PCR篩檢站外，現已規劃於南區的木柵機廠停車場開設車來速篩檢站，並由萬芳醫院扛起重任，協助調度醫療人力，預計本週三對外開放，也會提前供市民預約。

至於聯合醫院婦幼院區今起每週一早上8點至晚上8點開設親子防疫急門診，提供18歲以下青少年、兒童篩檢，並有小兒科醫師現場問診、給藥，凡有發燒、居家隔離期出現症狀、曾接觸確診者、有新發生的呼吸道症狀等兒童、青少年，可採預約掛號。

黃珊珊強調，民眾務必先行預約，且有幾人採檢就須預約多少人，而考量校園染疫情況嚴重，北市府正努力協調各大醫院加開親子急門診。

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