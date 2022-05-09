刪28億元預算柯文哲稱錯在相信中央 蔡炳坤還原當時狀況

台北市副市長蔡炳坤。（圖由北市府提供）

2022/05/09 17:04

〔記者蔡思培／台北報導〕國內疫情持續升溫，快篩試劑需求也大增，台北市長柯文哲曾編列28億元預算購買疫苗、防疫物資，後來又刪除預算，遭各界質疑，柯更稱「錯在太相信中央」。台北市副市長蔡炳坤今天也幫柯文哲說話，表示北市去年10月底曾到中央疫情指揮中心開會討論，當時指揮官陳時中明講不要再買疫苗，陳也說防疫物資中央都會準備，這就是柯稱太相信中央的由來。

台北市政府今天下午召開防疫記者會，由於柯文哲請假，由北市副市長蔡炳坤、黃珊珊主持。蔡也針對外界關心遭刪除的28億元議題回應，蔡說，去年北市編列28億元要採購疫苗，但當時自行採購面臨兩問題，一是疫苗屬防疫戰略物資，要向衛福部食藥署提出專案輸入核准並經中央同意；二是即使有買到疫苗，仍要給中央統籌運用。

蔡炳坤說，他與北市衛生局長黃世傑在10月25日陪同柯文哲拜會陳時中，當時主要是針對中央預約系統供需不穩討論，北市也提到要自備準備28億元買疫苗。蔡說，那時候陳時中非常明確表示，「不要再買了，中央已經買很多了」；陳也說防疫物資中央都會準備，尤其藥物等等。

蔡炳坤說，那次見面雖沒有針對快篩劑交換意見，但當時所有快篩劑都是中央準備提供的，在那個時空下，北市才沒有積極向議會爭取28億元預算，這也是5月8日柯文哲說太相信中央的由來。

蔡炳坤說，北市府很感謝市議會的支持，即使沒有28億元，北市現在也有17億元的災害準備金購買快篩劑，每個階段都要解決問題，而不是停留在當初不同時空的狀況，既然中央說防疫物資由中央準備，的確需要多為地方準備物資。

黃珊珊也說，「快篩劑到底夠不夠？可能部長覺得夠，但現在百姓在排隊」，且很多人上班無法排，還要爸媽、南部家人排，希望大家快點拿到。

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