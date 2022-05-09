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    首頁　>　臺北市

    傳某旅遊公會公益認購中國快篩 陳時中：未取得醫材許可已觸法

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）表示，不合格的快篩試劑建議不要使用，也因為不合格用起來無效外，販售未取得醫材許可的快篩更是已經觸法。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）表示，不合格的快篩試劑建議不要使用，也因為不合格用起來無效外，販售未取得醫材許可的快篩更是已經觸法。（指揮中心提供）

    2022/05/09 16:07

    〔記者楊媛婷／台北報導〕網路流傳旅行相關的同業公會發起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑的公益認購，每劑100元認購價，一次最少要認購1盒（10劑），並聲明說該快篩試劑是中國製造、未經食藥署認證，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）表示，不合格的快篩試劑建議不要使用，也因為不合格用起來無效外，販售未取得醫材許可的快篩更是已經觸法。

    今天八大通路開賣快篩試劑，以亞培藥廠的快篩來說，每劑約180元，在超商不用排隊就買得到，但有民眾認為還是比實名制的快篩試劑貴，也有媒體在疫情記者會上提問，指出有旅行相關公會發起快篩試劑公益認購，這些快篩試劑是中國製造並沒有取得食藥署的醫材許可，是否建議民眾使用這些快篩？陳時中表示該快篩沒有取得我國的醫材許可建議就不要用，除非有取得許可才能使用，這些沒有取得許可的快篩試劑用起來當然是無效。

    另對於該公會在網路發起團購中國快篩試劑的作法，是否違法？陳時中表示，販售不合法的東西都然就已經觸法。

    另外也有媒體詢問，有民眾做完快篩後，發現自己陽性就亂丟檢體，陳時中也說，陽性的檢體不能亂丟，如果快篩陽性應該要用附的袋子裝好，這屬於醫療廢棄物，亂丟會有罰則。

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