COVID-19若降成第四類傳染病 陳時中：很難公布確診數目

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/05/09 16:04

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從第五類法定傳染病調整至第四類的時間點，最快有機會落在7月中旬，降成四級後，就很難公布確診數目，因為沒有蒐集這樣的資料。

陳時中今日出席立法院社福及衛環委員會時指出，第四類與第五類傳染病有很大的不同，第五類是強制管制，第四類則是一般管制。

不過，要從第五類調整到第四類，陳時中在下午疫情記者會上指出，必須要等這波疫情到高點，才會來籌畫，先因應積極的上升波，把上坡處理後，相對調整傳染病類別這個問題，則是比較簡單。

陳時中再次提到，在這波疫情中，沒有要完全清零，也不可能，怎麼在傷害較小的情形下，逐步接受疫情，正在努力中，而一定程度的染疫也是形成自然保護力的一環。

陳時中並指出，目前對於疫情的預測，各個專業團體各有數學模型，會根據現有其他國家經驗，加上台灣數字與曲線推估，但都是參考用，無法當作真的預測，只是參考規模，作為其他因應與準備。

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