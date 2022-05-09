北市今開兒童防疫門診是否跟進？羅一鈞：新北、高雄早就開了

中央流行疫情指揮中心今召開記者會說明最新疫情。（指揮中心提供）

2022/05/09 15:50

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市今日啟用兒童防疫門診，被問及中央是否跟進作法時，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在北市開張前，有滿多縣市都有開，像是新北、台中、高雄都有類似作法，這是防疫門診的一環，可以不分科或分科，像是亞東醫院是兒童綠色通道之一，只要符合防疫門診設置，都是在容許範圍內，也強調持續盤點兒童醫療資源，預計後天討論孕婦與兒科收治事宜。

羅一鈞指出，目前兒童分流收治若是1歲以下有發燒或3個月以下高燒39度，都是收治到醫院，但若經過醫師評估可居家照護，不一定住院，強調儘管有通則，仍以醫師評估為準。

針對有染疫兒童併發「橫紋肌溶解症」，羅一鈞指出，應該是因為少見，醫院才會提出來，提醒有這種情形發生，但由於不是列為填報的資料，會再跟臨床端詢問看看有無相關統計。

羅一鈞也提到，兒童與成人是不同個體，症狀表現不同，有不同評估基準與要項，持續都有在盤點兒童醫療、分流收治條件，因為明天會議要先討論專責病房加開、孕婦用藥事宜，預計後天再討論兒科與婦產科相關分流收治事宜。

指揮中心指揮官陳時中指出，民眾最好的選擇是信任專業，醫師會根據指引調整，雖然說醫病決策共享，病人可以有意見，但不見得比醫事人員更清楚，因此尊重是更好的方式，標準也只是參考值，專業的人會依照個案做最好的決定。

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