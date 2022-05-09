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    校長遴選被批用喬的 教育部：研議修法

    為維持校園穩定，並為學校遴選適任優秀校長人選，對於遴選作業順序，教育部表示蒐集各方意見，納入之後研議修法。（記者林曉雲攝）

    為維持校園穩定，並為學校遴選適任優秀校長人選，對於遴選作業順序，教育部表示蒐集各方意見，納入之後研議修法。（記者林曉雲攝）

    2022/05/09 15:39

    〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今質疑，校長遴選用喬的，要求教育部修改相關規定，以杜絕弊端。教育部國教署回應表示，為維持校園穩定，並為學校遴選適任優秀校長人選，對於遴選作業順序，教育部蒐集各方意見，納入之後研議修法。

    國教署說明，現任校長申請參加遴選，選填學校屬於個人意願表達，應對所選填的學校負責；校長遴選委員會之職權係本於公平和獨立立場，為學校選擇合適領導人才，若校長僅選填1校，結果未獲同意連任或轉任，則該校長可選擇退休、參加新任校長遴選或回任教師。

    對於全教總呼籲，教育部應盡速修正遴選作業程序，將原來作業期程3階段改為2階段，即「延任及連任」、「出缺學校」遴選，將「轉任」、「新任」合而為一，擴充校長候選人資格。

    國教署表示，依高級中等教育法規定，參與遴選之現職公立高中校長應接受辦學績效考評，經遴選會考評結果績效優良者，得在同一學校連任一次或優先遴選為出缺學校校長，相關遴選作業程序，僅係為使校長遴選的順序明確，作為各主管機關辦理參據，教育部正蒐集意見，納入日後研議修法。

    另，國教署也說明，出缺學校辦理座談會或說明會，應以公平公正公開方式辦理，日前會議已決議，除維持由學校預先提出問題，由各校長候選人做出回應外，並可徵詢校長候選人是否願意接受在原來議題中接受提問。

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