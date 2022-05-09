「四叉貓」曝民間捐款補償市府染疫員工 黃珊珊︰公務員本就可獲補償

網紅「四叉貓」今天貼出北市府會議紀錄，北市府截至今年3月底，共發出452萬元補償金給43名染疫員工。（圖擷自四叉貓臉書）

2022/05/09 16:45

〔記者蔡思培／台北報導〕國內確診人數不斷上升，許多公部門人員也染疫，台北市政府針對因公染疫受傷員工提供補償金，卻被議員游淑慧發現，補償金使用的是北市去年推出的線上捐款專戶之防疫捐款，質疑是慷他人之慨，拿民間捐款發給公務員。網紅「四叉貓」今天貼出北市府會議紀錄指出，北市府截至今年3月底，共發出452萬元補償金給43名染疫員工。

四叉貓今天在臉書貼出台北市社會局2022年4月29日第8次臨時會議紀錄，其中提到會妥適運用北市重大災害民間賑災捐款，將發給北市府員工因執行職務感染COVID-19補償金。紀錄也提到，受傷者每人可發10萬元至15萬元、失能將發25萬元、死亡者發給50萬元。紀錄指出，北市府去年執行職務感染COVID-19有39人，今年截至3月31日有4人，北市府共針對43人發出452萬元補償金，每人金額落在10萬元至13萬元間。

會議記錄也提到，北市府訂定「台北市政府員工執行職務感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）發放補償金方案」，並在3月29日經台北市副市長黃珊珊主持的「台北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情小組第125次應變會議」、3月30日市長柯文哲主持的「台北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情小組第125次應變會議」討論通過。

台北市副市長黃珊珊下午也被問起此議題，她表示，捐款本來就是民眾捐給防疫工作所用，防疫人員要是因執行防疫業務染疫才可補償，並非只要染疫、且是公務員就可以補償，當時也通過捐款委員會同意。

游淑慧當時就質疑，市府募款時沒有說要用在公務員身上，捐款時市府說經費用在實際防疫、第一線防疫、醫護人員補助、購買快篩劑、照顧弱勢市民、長照機構，「照顧市府同仁是市府的責任，你憑什麼慷他人之慨，拿民間捐款發給公務員？」

北市人事處解釋，公務員染疫也是第一線同仁；社會局也說，捐款用途範圍本來就包括完善第一線防疫人員、醫事機構相關設施設備及獎勵金，各局處可依防治措施向社會局提報需求計畫書申請，但應以無法適用災害準備金相關制定為原則，經重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會審議通過後就可以支應。

社會局長周榆修昨也說，程序有經防疫會議通過，並經委員會審查，委員會內有府、內外委員，用錢都有經申請，結案後還要報告，並有規定人員要「因公染疫」才能補償，並非只要染疫就可獲補償。

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