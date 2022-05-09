議員控強佔2.8萬快篩劑「謀篩害命」 北農駁：絕無此事

北農實施以快篩陰性才可入場，圖為日前發放快篩劑畫面。（資料照）

2022/05/09 14:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員吳沛憶指控，台北農產運銷公司總經理翁震炘「強佔」中央撥發給蔬菜、青果公會及環南市場、魚市從業人員的2.8萬劑快篩劑，導致北農及周邊批發市場及鄰近社區的疫情不斷加重，痛批翁震炘囤積快篩「自掃門前雪」，放生攤商也危害鄰里，根本是「謀篩害命」，如此作法應被追究到底。

對此，北農強調「絕無此事」，解釋此批快篩劑係由台北市副市長黃珊珊與農委會主委陳吉仲多次討論後，決定由中央撥發給北農，採取以快篩取代隔離，並須快篩陰性才可入場藉此維持北農穩定運作，農糧署於5月4日新聞稿也指出，已向中央爭取北農一週所需的2.8萬劑快篩劑供北農使用。

吳沛憶表示，4月29日與立委林昶佐共同召開協調會為批發市場從業人員爭取快篩，北市府於5月2日發文，明確依蔬菜公會、青果公會、環南市場與魚市從業人員人數，跟指揮中心爭取2.8萬劑劑快篩，於此同時，黃珊珊也依批發市場每日進出4千人統計一週所需量，向陳吉仲爭取數量同為2.8萬劑快篩劑給北農。

吳沛憶指出，為蔬菜、青果、環南與魚市之公會、自治會所屬從業人員爭取2.8萬劑是以全數1.4萬人每人2劑計算，與黃珊珊爭取有所不同，然而中央發下取2.8萬劑快篩劑卻遭北農全數奪走，即便市府明確告知此批是為公會、自治會從業人員爭取，但翁震炘仍強佔不還。

吳沛憶不滿稱，公文白紙黑字寫明本批快篩需求來自攤商而非北農，市府也召開會議釐清兩批快篩不同，但北農自掃門前雪、堅持囤積篩劑，放生攤商也危害周遭社區，將是場內外切割，全然無視整體人員及社區防疫需求，即便農委會日前再修改指引，現進出一市場已無須快篩，翁震炘卻仍持續強佔，導致批發市場疫情蔓延，痛批根本是「謀篩害命」。

北農指出，第一果菜批發市場於4月下旬疫情升溫，翁震炘於5月1日上午向農委會爭取快篩試劑，阻隔快篩陽性者入場，後中央同意於5月2日撥發2.8萬劑供北農執行快篩陰性把關入場措施，農委會也向黃珊珊說明，而後北農一市共發出9264劑快篩、二市發出1699劑快篩，並於5月5日依農委會只是撥給市場處2000劑快篩，此措施實施後，以使北農場域確診人數明顯下降。

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