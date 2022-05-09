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    首頁　>　臺北市

    北市社子島出現「尻槍狼」 被害女：他一路尾隨一邊打手槍

    陳女在臉書社團發文提醒網友注意自身安全。（取自臉書我是社子人）

    陳女在臉書社團發文提醒網友注意自身安全。（取自臉書我是社子人）

    2022/05/09 14:58

    〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓女子昨天凌晨時刻走路返家，經過台北市社子島上的地藏禪寺時，發現有名黑衣男躲在附近的工廠門口自慰；她想快步走回家，卻赫然發現該名黑衣男一路尾隨她還一邊打手槍，她嚇得喝斥對方不准靠近，同時也立刻報警。陳在臉書社團發文提醒網友注意，轄區警方目前也正調閱周邊監視器，全力追緝這名社子島尻槍狼。

    陳姓女子昨天在臉書「我是社子人」發文，她聲稱昨天凌晨4時許她走路返家，經過台北市延平北路七段附近，發現有一名戴黑帽、黑口罩、穿黑衣黑褲的變態男子，躲在地藏禪寺附近的工廠門口打手槍。她走到福安國中附近時，發現對方一路尾隨她、一邊打手槍；對方察覺被她發現後，快步靠近她，她立刻喝斥、報警，對方才轉進附近暗巷。

    轄區警方說，由於當時陳女來不及拿出手機蒐證，再加上當時天色昏暗、對方戴著帽子跟口罩，因此難以辨別對方長相。警方目前已經跟據陳女所述，調閱周邊監視器畫面，進一步擴大追查這名黑衣男行蹤，全案將朝公然猥褻罪嫌偵辦。

    此外，有網友聲稱該名黑衣男可能是曾犯下性侵、殺人前科，也住在附近的黃姓男子，但警方清查後發現，該名黃男雖然曾獲假釋出獄，但他先前因犯他案、假釋遭撤銷，因此又回到監獄服刑，初步排除黃涉案。

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