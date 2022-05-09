最年幼重症個案！ 8個多月大女嬰確診返家觀察 2天後住加護病房

中央流行疫情指揮中心公布今日新增71例中重症，包含52例中症、19例重症，其中1例重症為8個多月大的女嬰。（指揮中心提供）

2022/05/09 14:40

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增病例略微下降，但中央流行疫情指揮中心公布今日新增71例中重症，包含52例中症、19例重症，其中1例重症為8個多月大的女嬰，無慢性病史，是今年年紀最小的重症個案。此外，新增12例死亡，介於50多歲至90歲以上，有3例未打疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增12例死亡為50多歲至90歲以上，3例沒打疫苗，除了1例外，其餘都有慢性病史，主要病程為肺炎合併呼吸衰竭，但共病造成死亡不少，包含心臟衰竭、急性心肌梗塞等。

羅一鈞也提到，在新增個重症個案中，有1例8個多月大的女嬰，無慢性病，5月4日出現發燒，高燒到39度，帶到大醫院急診檢查，核酸檢測陽性，但經醫師評估狀況穩定，先返家觀察，只是之後2天發生餵奶量下降、活力下降及局部抽搐等情形，再次到急診就醫，評估需要住院，也因為有嚴重的警示徵兆，像是持續抽搐、低血壓，為穩定生命徵象，入住加護病房，並使用呼吸器，以及類固醇、神經系統抗癲癇用藥，現在狀況穩定，為目前年齡最小的重症個案。

根據指揮中心統計，今年1月1日至5月8日，本土病例累計33萬742例，其中32萬9965例、高達99.76%為輕症或無症狀，658例中症、0.20%，119例重症、0.04%，累計解除隔離159人、78人死亡。

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