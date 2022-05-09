為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    最年幼重症個案！ 8個多月大女嬰確診返家觀察 2天後住加護病房

    中央流行疫情指揮中心公布今日新增71例中重症，包含52例中症、19例重症，其中1例重症為8個多月大的女嬰。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心公布今日新增71例中重症，包含52例中症、19例重症，其中1例重症為8個多月大的女嬰。（指揮中心提供）

    2022/05/09 14:40

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增病例略微下降，但中央流行疫情指揮中心公布今日新增71例中重症，包含52例中症、19例重症，其中1例重症為8個多月大的女嬰，無慢性病史，是今年年紀最小的重症個案。此外，新增12例死亡，介於50多歲至90歲以上，有3例未打疫苗。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增12例死亡為50多歲至90歲以上，3例沒打疫苗，除了1例外，其餘都有慢性病史，主要病程為肺炎合併呼吸衰竭，但共病造成死亡不少，包含心臟衰竭、急性心肌梗塞等。

    羅一鈞也提到，在新增個重症個案中，有1例8個多月大的女嬰，無慢性病，5月4日出現發燒，高燒到39度，帶到大醫院急診檢查，核酸檢測陽性，但經醫師評估狀況穩定，先返家觀察，只是之後2天發生餵奶量下降、活力下降及局部抽搐等情形，再次到急診就醫，評估需要住院，也因為有嚴重的警示徵兆，像是持續抽搐、低血壓，為穩定生命徵象，入住加護病房，並使用呼吸器，以及類固醇、神經系統抗癲癇用藥，現在狀況穩定，為目前年齡最小的重症個案。

    根據指揮中心統計，今年1月1日至5月8日，本土病例累計33萬742例，其中32萬9965例、高達99.76%為輕症或無症狀，658例中症、0.20%，119例重症、0.04%，累計解除隔離159人、78人死亡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    數位健康證明新增身分證字號 明上午8點啟用更新版
    2022/05/09 14:29

    數位健康證明新增身分證字號 明上午8點啟用更新版
    確診、入境者、密切接觸者 居隔、居檢天數「一張圖看懂」
    2022/05/09 14:25

    確診、入境者、密切接觸者 居隔、居檢天數「一張圖看懂」

    魔法拉提技術 讓妳居家輕鬆防「溢」
    竹縣+758 驚見106歲人瑞、衛局：80歲以上一律住院
    2022/05/09 14:17

    竹縣+758 驚見106歲人瑞、衛局：80歲以上一律住院
    指揮中心︰185萬劑BNT疫苗到貨 優先供12-17歲施打追加劑
    2022/05/09 14:17

    指揮中心︰185萬劑BNT疫苗到貨 優先供12-17歲施打追加劑

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播