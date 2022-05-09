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    檢偵辦曲棍球案遭二度彈劾 刑泰釗︰指派最高檢組專案小組協助

    檢察總長今交接，邢泰釗（右）在法務部長蔡清祥（中）監交下，自卸任檢察總長江惠民（左）手中接下印信。（記者田裕華攝）

    檢察總長今交接，邢泰釗（右）在法務部長蔡清祥（中）監交下，自卸任檢察總長江惠民（左）手中接下印信。（記者田裕華攝）

    2022/05/09 14:54

    〔記者楊國文／台北報導〕監察院認為台中地檢署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會詐領補助款案時，認事用法有違誤，2019年提起彈劾，經職務法庭判決不受懲戒後，監察院突然於本月5日，就同一案再提起彈劾，不僅引起今卸任檢察總長的江惠民不滿，在交接典禮砲轟侵越檢察官職權，上任的檢察總長邢泰釗指出，針對陳隆翔遭二次彈劾案，因為已繫屬懲戒法院，最高檢察署將協助陳訴訟審理的法律因應，維護檢察官權益。

    針對監察院本月5日深夜突襲公告「曲棍球彈劾案」，對陳隆翔檢察官第二度彈劾一事，江惠民除於日前於檢協會聲明，批評監委作法不當，違反「一事不再理」原則，並在今日的檢察總長交接典禮上，以「遺憾的事」來形容此事，並指稱這絕不是一個好的畢業禮物。

    江惠民表示，此案演變至今，讓人覺得是為了特定人物而不惜侵害司法權，而踰越司法的紅線，侵害檢察的獨立性，將造成嚴重的寒蟬效應，陳隆翔檢察官為了此案，都無法好好的辦理公務，對一些程序上的細微事項指責檢察官，「我認為是很不適當的」

    邢泰釗致詞時指出，已指派取得德國波昂大學法學博士的最高檢察署李進榮檢察官，協調組成一個二、三審的「跨級專案小組」，會同陳隆翔檢察官，儘速就「一事不再理」、「公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則」、「彈劾程序是否遵守正當法律程」、「彈劾內容是否涉及檢察核心領域」等四項法律議題，提供陳隆翔檢察官參考。

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