校園防疫 國民黨批陳時中傲慢、九宮格措施該取消

國民黨批評衛福部長陳時中嗆學生是傲慢、沒同理心，應廢除不符現實的九宮格措施。（國民黨提供）

2022/05/09 14:33

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今召開記者會表示，疫情指揮中心指揮官嗆學生「要能自己照顧自己」，傲慢完全沒有同理心，並主張政府提供校園充足快篩試劑，並取消九宮格措施，思考全面快篩。

國民黨今日召開「防疫監督平台：時中部長嗆學生，校園防疫自求多福！？」記者會，文傳會副主委林家興、國民黨青年團團長劉奕宏、國民黨青年事務委員會委員康晉瑜、全國青年工作總會執行長吳禹辰等出席。

面對學生遇到確診隔離的問題，林家興指出，陳時中說有事去找教育部舉發，但衛福部本應做好跨部會協調工作，這樣的說法根本是卸責。

林家興批評，上週六公布新的校園防疫措施，遭到老師、學生、學生團體與家長一致砲轟，有非常大的問題，顯見現在校園防疫措施一團糟，指揮中心的指引根本就是最大亂源，政策也沒有有效跨部會協調。

劉奕宏提到，雙北大學生約40萬人，其中過半是外地或北漂學子。可能10幾、20萬住宿學生。面對住宿生可能面臨的危險，現在規定是要下放更多的權力給學校，讓學校跟班級自己做決定，但若要下放權力給學校，就要給學校足夠的資源跟指引。例如一個人發1到3劑的快篩試劑，是否有提供足夠的快篩給學校？政府必須說明清楚。

康晉瑜則表示，教育部新的九宮格措施令人質疑，根據學生團體台灣青年民主協會統計，有逾1500位學生反應，對新防疫措施不滿和擔憂，完全忽略學生移動座位時的風險。他嚴正呼籲教育部必須說清楚防疫假請假標準。

「部長不該這麼傲慢！」吳禹辰表示，目前全台學生417.2萬人，已超過3.5萬人染疫，佔了0.83%，逼近1%學生染疫，也有2成學校停課，接下來面臨國中會考、畢業典禮、高中分科測驗等，對應屆畢業生影響重大，政府的防疫政策不該朝令夕改，毫無章法。

吳禹辰舉例，日本是由文部科學省在2021年就已各發放80萬份快篩試劑給全國高中、高教階段學校，70萬份快篩試劑給中學、小學、幼兒園；韓國是由學校發放快篩試劑，並建議學生每周進行兩次自我檢測，並將結果上傳至健康監測APP；德國則要求學生於開學後的前3週每週進行3次快篩，之後每周2次，完整疫苗接種滿14天者可免快篩。

林家興表示，國民黨主張：政府進口之唾液快篩，優先配給國小以下學童。請政府供應校園充足快篩，師生每週兩次快篩，篩陰才可上實體課。九宮格措施不符現實，應取消並思考全面快篩。

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