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    新增12死、本土再下降+40263 境外移入+41

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，今日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例新增4萬263例。（本報製圖）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，今日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例新增4萬263例。（本報製圖）

    2022/05/09 14:11

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土染疫連續2天新增下降！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，今日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例新增40,263例，較昨日下降9%，但這兩天有母親節，是放假的效應，應該有所低估，仍要持續觀察，國內疫情仍往上，國外則往下降。另有境外移入新增41例。

    今日新增40,263例本土病例，為19,317例男性、20,936例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（14,179例）、台北市（7,057例）、桃園市（6,358例）、台中市（2,099例）、高雄市（1,910例）、基隆市（1,480例）、台南市（1,448例）、宜蘭縣（992例）、屏東縣（773例）、花蓮縣（767例）、新竹縣（758例）、彰化縣（497例）、雲林縣（370例）、苗栗縣（340例）、新竹市（336例）、台東縣（276例）、南投縣（197例）、嘉義縣（180例）、嘉義市（131例）、澎湖縣（89例）、金門縣（17例）、連江縣（9例），相關疫情調查持續進行中。

    今日也新增12例本土病例死亡個案，為10例男性、2例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今年4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日，詳如新聞稿附件。

    至於新增41例境外移入個案中，22例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月23日至5月8日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計397,504例確診，分別為11,914例境外移入、385,536例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

    其中，931例死亡，其中916例本土，個案居住縣市分布為新北市443例、台北市339例、基隆市40例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、台中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市及雲林縣各2例、新竹市、南投縣、台南市、台東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

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