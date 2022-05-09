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    首頁　>　臺北市

    揭北市府花53萬買快篩 議員怒轟柯文哲「一路胡扯」

    北市議員梁文傑今揭，據審計部資料顯示，今年1到4月期間，各地方政府採購快篩劑，台北市卻僅花53萬，甚至比金門還少，痛斥市長柯文哲「一路胡扯」。（資料照）

    北市議員梁文傑今揭，據審計部資料顯示，今年1到4月期間，各地方政府採購快篩劑，台北市卻僅花53萬，甚至比金門還少，痛斥市長柯文哲「一路胡扯」。（資料照）

    2022/05/09 14:01

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府再為快篩劑槓上中央，北市議員梁文傑今揭，據審計部資料顯示，今年1到4月期間，各地方政府採購快篩劑，以高雄市花費5200萬最多，桃園、新北、台中也斥資百萬，台北市卻僅花53萬，甚至比金門還少，痛斥市長柯文哲「一路胡扯」；議員簡舒培也砲轟，柯文哲擺爛防疫、沒錢買快篩卻砸153萬編防疫專書行銷副市長黃珊珊，「有什麼臉指責中央？」

    對此，北市府發言人陳智菡回應，為儘早購得快篩劑供市民使用，市府各局處透過緊急採購與廠商簽約，光教育局就花了9500萬元採購100萬劑，現已到貨20萬劑，尚不含衛生局、消防局等大宗採購，北市府已花費數億元，反批「北市議員理應對市政有一定程度了解，竟然也引用53萬這麼不合理的數字，實在令人遺憾。」

    柯文哲昨稱自刪28億防疫預算是應部分議員要求及輕信中央承諾，此言引發藍綠議員不滿；梁文傑抨擊，若柯文哲自己根本沒打算要買，卻指責別人為何沒先買好，還聲稱是聽信中央的話「被騙了」，那就是「鬼扯」。

    梁文傑表示，據審計部提供資料，今年1至4月期間各地方政府購買快篩試劑，高雄市花費5200萬元，桃園、新北、台中也斥資數百萬，但台北市只花53萬元，甚至比金門還少；強調北市府並非沒錢，隨時可從市長預備金、災害準備金、疫情募款調用數億元。

    梁文傑直指，過去柯文哲就主張打滿三劑疫苗就要和病毒共存，很多防疫措施可拿掉，從未將買快篩當作重要事項，直到疫情再起，又先喊出以篩代隔，自己為是先知，等被戳破北市從沒把買快篩當一回事時，又推稱是因「聽信中央的話」，實在是「一路胡扯」。

    簡舒培也轟，柯文哲沒錢買快篩，卻在2月底花費153萬印製500本防疫專書，用以行銷黃珊珊，痛批柯市府沒錢為疫情超前部署採購快篩劑，卻有時間花公帑出書幫黃珊珊擦脂抹粉、備戰市長，完全凸顯柯文哲無心防疫，只把疫情、快篩當作政治操作工具，滿腦只想選舉，「有什麼臉指責中央？」

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