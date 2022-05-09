新檢察總長邢泰釗︰三中案起訴具正當性 有人希望影響二審判決

高檢署檢察長交接典禮，新任高檢署檢察長邢泰釗（右）在法務部長蔡清祥（中）的監交下，自卸任檢察總長江惠民（左）手中接下印信。（記者田裕華攝）

2022/05/09 14:10

〔記者楊國文／台北報導〕法務部今日舉行新、卸任檢察總長交接典禮，法務部長蔡清祥致詞時期許最高檢察署帶領下，檢察機關做好年底九合一選舉的查賄工作，新任檢察總長邢泰釗指出，將朝具同理心、朝有溫度的司法執法、堅持司法獨立性等四大方向全力以赴，他亦提到有人欲以各種途徑希望影響司法判決，並以「三中案」為例，強調檢方起訴具正當性，呼籲國人勿受影響。

今日檢察總長交接典禮在法務部大禮堂舉行，除蔡清祥部長以主人身份負責監交、全國各一、二審檢察長出席外，「友軍」司法院秘書長林輝煌、最高法院院長吳燦等司法院首長、連出身檢察系統的監委郭文東也特別出席觀禮。

蔡清祥部長主持監交禮後，致詞稱讚卸任檢察總長江惠民4年做了很大心力的付出，帶領檢察機關成效卓越，並統一法律意見讓檢察官有所遵循，邢泰釗檢察總長也是由基層檢察官幹起，擔任一、二審檢察長表現傑出，並在檢協會票選活動中拿下全國最高票，以邢過去的經歷、專業和認真的態度，應能夠以公正、超然、有效率的執行檢察業務，他也期盼邢做好年底大選的賄選查察等工作。

江惠民感謝蔡清祥部長和全體檢察官支持、協助，才能順利卸任，江看好邢泰釗在未來4年能夠將檢察機關帶到另一個新的境界，再創巔峰。

邢泰釗表示感謝各級長官、立法院行使同意權和蔡清祥部長的信賴和託付，出任檢察總長職位將全力以赴。邢指出，國人對司法有很高期待，法務部也以積極態度回應，也永得相當成果，例如去年10月去院公佈瑞士洛桑管理學院公布的司法公信力世界排名第25名，我國超越美國，不過，改革是無止境，今後工作有四個方向，要求檢察同仁要有同理心，展現有溫度的司法，才能贏得民眾信賴，其他則是堅持司法獨立性、保持客觀義務、精進專業智能。

邢泰釗有感而發表示，以目前的社會環境，外界有人意圖藉由不當手段或各種方式來影響檢察官務的執行，他指出，例如三中案（中視、中影、中廣和舊中央黨部交易案），因為現在正在高等法院審理中，卻有若干人士希望藉由各種途徑來影響二審判決，因此他必須再度澄清，本案經由台北地檢署起訴，目前中影公司將價值近24億元的不法所得及物品返還國庫，其中包含9.5億元現金，「可見我們檢察官已經做到保持客觀的義務，具有起訴的正當性與合法性」，希望國人能了解，若干人希望藉由不實的內容，透過各種的途徑來影響審判的事實，呼籲勿受影響。

邢泰釗並對在場的全國一、二檢察長指出，年底選舉已迫在眉捷，最高檢察署將赴各地召開選舉查察分區座談會和賄選宣導，期許各檢察長共同努力，做好查賄等工作。

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