藍告陳時中瀆職、圖利 綠批：鱷魚的眼淚、別再亂了

民進黨立委林楚茵（左起）、陳歐珀、鄭運鵬、邱泰源等人9日召開記者會，反擊國民黨質疑高登環球涉弊案。（記者羅沛德攝）

2022/05/09 13:05

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團指控高登環球公司武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑採購案是弊案，更爆高登沒有加入新北市相關的醫材商同業公會，違反醫療器材管理法，今赴台北地檢署控告中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中涉嫌瀆職、圖利。對此，民進黨團批評這根本是鱷魚的眼淚，請國民黨不要再亂了。

民進黨團今（9）日舉行輿情回應記者會，由幹事長鄭運鵬主持。他強調，在疫苗覆蓋率達到一定比例下，今年的疫情狀況、死亡率和去年不太一樣，即便現在每天約有4萬人染疫，但死亡率是萬分之二，全世界最低水準。在疫情對抗上，我們是有戴安全帽才去騎腳踏車，有穿救生衣才去游泳，請大家不要恐慌。

對於國民黨團控告陳時中，民進黨立委蔡易餘則批評：「他們完全扭曲法條，無中生有抹黑陳時中，把他防疫的努力鬥臭」他解釋，國民黨指高登沒有加入醫材商同業公會，舉的法條是「醫療器材管理法」第13條5項，但依據「商業團體法」第12條規定，它有可能加入其他工會，這樣也符合業必歸會規定。

蔡易餘說，食藥署在審查EUA或進口快篩時，不會去審查它加入哪一個公會，醫材商若有兼營其他事業的話，它可能會加入其他公會，公司登記時，地方政府也會審查他們有無加入公會，這會審查的。

其次，蔡易餘表示，國民黨不斷說高登資本額僅200萬元，為何會拿到1700萬劑的快篩，但大家不要忘了，根據這次快篩採購投標議約，進口有三要件，包括品項需通過食藥署專案核准輸入許可，效期6個月以上，且須在今年5月31日前履約，而這段時間向食藥署申請核准的總共有22家。

「這22家都可以去投標，不會有任何問題」蔡易餘批評，國民黨不要沒事找事做，好不容易有一家公司跳出來要進口快篩，又找麻煩去把它擋掉，導致少掉1700萬劑快篩。奉勸國民黨不要一手擋快篩，一手替人民哀求沒快篩，兩手策略非常不當，全民都看在眼裡，這根本是鱷魚的眼淚，請國民黨不要再亂了。

鄭運鵬說，國民黨要複製去年疫苗不足時，製造社會恐慌，但從去年至今，國民黨並沒有讓台灣多一隻疫苗，今年製造快篩恐慌也是；國民黨破壞一、兩億劑的計畫，卻提不出其他廠商可以更低價、可取得授權馬上進口的方式，也提不出更便宜、有效的快篩劑，令人遺憾，在野黨要更有辦法，不是整天扯後腿。

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立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由幹事長鄭運鵬（中）主持。（記者謝君臨翻攝）

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