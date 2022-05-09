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    蘇貞昌：面對「專制國家」 台灣特別珍惜人權

    蘇貞昌、蔡清祥、陳菊、羅秉成等人與各國專家一同參與「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕。（記者溫于德攝）

    蘇貞昌、蔡清祥、陳菊、羅秉成等人與各國專家一同參與「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕。（記者溫于德攝）

    2022/05/09 13:07

    〔記者溫于德／台北報導〕行政院長蘇貞昌上午在「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式中強調，面對隔壁武力強大的「專制國家」，台灣人特別珍惜並重視自己爭取來的人權。

    蘇貞昌致詞時首先感謝各國專家在疫情嚴峻之際，不辭辛苦來台進行審查。蘇也說，台灣是亞洲首個立法保障同性婚姻的國家，更在經濟發展過程中，對在遠洋漁船上工作的外籍船員，也已立法計畫給予保障，並對數位人權、環境人權等方面，著手進行努力。

    蘇貞昌認為，台灣之所以大力推動對人權，是因為，台灣不像許多國家，長期開放自由民主，35年前台灣仍在軍事戒嚴中，經一代一代的台灣人用盡生命、血淚、青春，才換來人權，且台灣面對的一個一再宣稱要併吞台灣、台灣是屬於它的武力強大專制國家，因此，台灣特別珍惜目前爭取來的人權。

    蘇貞昌同時感謝總統蔡英文，蔡無論是競選總統時的政見，或是當選總統後多次發表文告，均一再強調人權的重要性，另，民間也有許多NGO社團長期以來為人權進行努力，替人權發聲、推動。

    法務部長蔡清祥則說，監察院位處客觀、超然立場，監督政府執行人權工作事項，而台灣雖然並非聯合國會員，但善盡兩公約賦予國家應盡的義務，台灣忠實履行之餘，也將台灣執行的經驗分享給其他國家，並努力促進國際人權各項交流。

    監察院長陳菊表示，台灣歷經戒嚴及艱辛的民主化過程，今天邁向自由化、民主化，跟全世界一樣追求自由人權的時候，逢她擔任國家人權委員會主委也曾參與台灣追求自由民主的過程，備感責任重大，必須使台灣的人權獲得保障。

    陳菊強調，2019年台灣首度將兩公約國內法化，代表台灣願意跟世界同步，而政府於2020年先在總統府成立人權諮詢委員會，經20年不斷折衝、討論，2020年終於成立國家人權委員會，這個獨立、多元、專責的國家人權機構，便是證明台灣願意邁向、重視人權並予以尊重。

    行政院長蘇貞昌。（記者溫于德攝）

    行政院長蘇貞昌。（記者溫于德攝）

    法務部長蔡清祥。（記者溫于德攝）

    法務部長蔡清祥。（記者溫于德攝）

    監察院長兼國家人權委員會主委陳菊。（記者溫于德攝）

    監察院長兼國家人權委員會主委陳菊。（記者溫于德攝）

    「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕，行政院政務委員兼發言人羅秉持（左起）、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、法務部長蔡清祥均到場參加。（記者溫于德攝）

    「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕，行政院政務委員兼發言人羅秉持（左起）、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、法務部長蔡清祥均到場參加。（記者溫于德攝）

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