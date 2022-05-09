國中會考5/21登場 北市98％國九生下週演練遠距教學

線上教學演練示意圖。（資料照，台北市教育局提供）

2022/05/09 12:38

〔記者蔡思培／台北報導〕疫情持續升溫，111年度國中教育會考也將於5月21、22日登場，但確診考生不能參加考試，需要參加補考。台北市教育局鼓勵北市各國中下週讓九年級學生進行遠距教學演練，統計發現有87校、高達98.9%參加進行九年級遠距教學演練。

教育局統計，5月16日至5月20日期間，北市88所公私立國中（不含2所無國九生之學校）中共有87校進行九年級遠距教學演練，實施遠距教學演練比例達98.9%；還有62所學校在本週就已實施國九遠距教學演練、比例約70.45%；還有24校是採部分實體課程部分遠距演練，比例為27.27%。

教育局業提醒各校，辦理遠距教學演練以同步線上課程為主，非同步或混成模式為輔，可搭配台北酷課雲線上影片或公播課程影片協助學生學習，學校應在學校網站公告各班級演練期間遠距教學課表，明確標註各節次課程授課教師，採同步或非同步等資訊，讓家長知悉。學校也要盤點經濟弱勢學生及多子女家庭行動載具及網路需求，提供必要協助，以利學生順利學習。

教育局提醒考生，疫情嚴峻要留意自身健康，落實個人防護措施，並應減少外出，避免參加高風險及群聚活動，讓自己能夠安心應試；考生同住親友也要須落實個人防護措施及留意自身身體狀況，一同維護考生之健康。

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