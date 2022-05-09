北市開設親子兒童防疫急門診 黃珊珊：家長帶孩子都須先預約

台北市副市長黃珊珊今早視察北市立聯合醫院婦幼院區開設親子兒童防疫急門診，再次呼籲民眾先上網預約，才可加速流程。（圖由北市府提供）

2022/05/09 12:34

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今早視察北市立聯合醫院婦幼院區開設親子兒童防疫急門診，再次呼籲民眾先上網預約，才可加速流程，而現場開設給親子較安全的採檢處，有小兒科醫師問診也可拿藥，後續還會協調各大醫院持續開設；至於木柵車來速篩檢站正進行硬體佈置及醫護人力調度，將盡快開設。

北市立聯合醫院婦幼院區率先開設親子兒童防疫急門診，馬偕醫院近期也將上線；黃珊珊今早視察時表示，仍有許多未預約民眾因心急而趕來，但仍呼籲成人應到其他急門診，若是大人帶小孩前來，則應於預約時先表明人數，避免影響後續流程。

黃珊珊指出，親子兒童防疫急門診可提供兒童較安全採檢處，也有小兒科醫師問診及拿藥，再次呼籲民眾務必先上網預約、耐心等候，北市府也將持續協調各大醫院開設親子門診。

至於北市府擇定於木柵機廠停車場開設南區車來速採檢站，黃珊珊說明，目前現場還要進行拉線、水電、燈光、網路、電腦設備等硬體佈置，後續還要與萬芳醫院協調調度醫護人力，做好事先排班等工作，會盡快開設。

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