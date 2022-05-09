陳時中稱快篩劑不足可來要 黃珊珊酸回「部長可能累了」
2022/05/09 12:22
〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市頻為快篩劑槓中央，衛福部長陳時中今表示，若地方快篩不足可再呈報中央並依需求配發；對此，北市副市長黃珊珊今表示，「部長誤會大家意思」，稱並非地方政府快篩劑不夠，而是民間快篩劑不足，且北北基疫情較嚴重地區，民眾更急需快篩才能正常上班上課，酸道「我覺得部長可能累了」。
黃珊珊今早視察北市立聯合醫院婦幼院區開設親子兒童防疫急門診，受訪時針對地方與中央針對快篩問題互槓一事表示「部長誤會大家意思」，稱大家反映民間快篩劑不足，與中央撥給地方政府的公費快篩為兩回事。
黃珊珊指出，中央撥發公費篩檢均用於如居家隔離者等，不可由市府自行使用，而北市府需用均是自行採購，並非向中央索要，酸道「我覺得部長可能累了」。
至於基隆市長林右昌也喊出快篩劑販售不該「齊頭式平等」，黃珊珊也認為，北北基本就為疫情較為嚴重地方，許多市民都須快篩陰性才可上學、上班，這才是民眾急需之所在，也非地方政府可到處普發快篩劑，呼籲若中央徵用許多快篩劑量能，就應盡快讓民眾都拿到。
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