陳時中稱快篩劑不足可來要 黃珊珊酸回「部長可能累了」

北市副市長黃珊珊今早視察北市立聯合醫院婦幼院區開設親子兒童防疫急門診。（圖由北市府提供）

2022/05/09 12:22

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市頻為快篩劑槓中央，衛福部長陳時中今表示，若地方快篩不足可再呈報中央並依需求配發；對此，北市副市長黃珊珊今表示，「部長誤會大家意思」，稱並非地方政府快篩劑不夠，而是民間快篩劑不足，且北北基疫情較嚴重地區，民眾更急需快篩才能正常上班上課，酸道「我覺得部長可能累了」。

黃珊珊今早視察北市立聯合醫院婦幼院區開設親子兒童防疫急門診，受訪時針對地方與中央針對快篩問題互槓一事表示「部長誤會大家意思」，稱大家反映民間快篩劑不足，與中央撥給地方政府的公費快篩為兩回事。

黃珊珊指出，中央撥發公費篩檢均用於如居家隔離者等，不可由市府自行使用，而北市府需用均是自行採購，並非向中央索要，酸道「我覺得部長可能累了」。

至於基隆市長林右昌也喊出快篩劑販售不該「齊頭式平等」，黃珊珊也認為，北北基本就為疫情較為嚴重地方，許多市民都須快篩陰性才可上學、上班，這才是民眾急需之所在，也非地方政府可到處普發快篩劑，呼籲若中央徵用許多快篩劑量能，就應盡快讓民眾都拿到。

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