COVID-19擬降至第4類傳染病，初估26%防疫險理賠受衝擊（資料照）

2022/05/09 12:10

〔記者王孟倫／台北報導〕指揮中心擬將COVID-19將從第5類法定傳染病調整至第4類，對保戶、保險業者有何影響？由於部分防疫險契約已有載明，若法定傳染病從第5類降至第1類至第4類，理賠金額將依條款約定折算理賠金額，從5%、10%或20%不等。業者初估，約有4至5家業者有此類條款，推估有效保單市佔率約26%。

也就是說，只有買到這26%的保單，才會受到傳染病降級影響；每家規定折算不同，如果以折算10%來看，原本確診可以理賠5萬元的防疫險，僅能拿到5千元。

換言之，部份保戶拿到理賠金額將「大打折扣」，恐引起保戶反彈不滿；而當初契約有立下此規定保險公司，理賠壓力可望減少。

不過，有產險業者直言，若如指揮中心所言，5月下旬至6月初是疫情最高峰，等到7月中下旬COVID-19才要降到第4類傳染病，但大量確診病例已經集中在5、6月爆發，屆時對業者影響恐怕就有限。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，5月下旬至6月初迎來疫情高峰，COVID-19將從第5類法定傳染病調整至第4類，有機會落在7月中下旬。

對此，產險業者表示，市面上原本銷售的防疫險，不僅僅針對COVID-19，保障內容是所有的法定傳染病，包括第1到第5類都有理賠；像是天花（第1類）、登革熱（第2類）百日咳及日本腦炎（第3類）等。依「傳染病防治法」規定，第4類傳染病為前述3類外，經中央主管機關認有監視疫情發生或施行防治必要之已知傳染病或症候群。

至於第5類傳染病，是指「前4款以外，經中央主管機關認定其傳染流行可能對國民健康造成影響，有依本法建立防治對策或準備計畫必要之新興傳染病或症候群」。

金管會官員表示，由於疫情狀況一直在改變，這部分就是按照保單契約所載內容，依照規定走，不會有額外解釋空間；有部分的產險公司確實訂下相關規定，若COVID-19從第5類傳染病降到第4類，因為風險程度不同，保費也會予以折扣。

據瞭解，約4到5家的產險公司在保單契約明定「傳染病降級之折扣條款」，第5類法定傳染病給付保險金額依100%計算，若是第1至4類法定傳染病給付保險金額，依5%、10%或20%計算 。

業者透露，推估有效保單市佔率約26%，不過，實際核保張數尚待統計。

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