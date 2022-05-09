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    蔡英文提名李鴻鈞為監察院副院長 提名咨文送立院行使同意權

    蔡英文總統於今（9）日提名現任親民黨秘書長李鴻鈞先生為監察院第6屆監察委員並為副院長。（資料照）

    蔡英文總統於今（9）日提名現任親民黨秘書長李鴻鈞先生為監察院第6屆監察委員並為副院長。（資料照）

    2022/05/09 12:07

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統於今（9）日提名現任親民黨秘書長李鴻鈞先生為監察院第6屆監察委員並為副院長，總統府並於今日送交咨文至立法院，咨請立法院行使同意權。

    總統府發言人張惇涵表示，監察院第6屆監察委員並為副院長懸缺，總統依據憲法增修條文第7條第2項規定，提名李鴻鈞先生為監察委員並為副院長。

    張惇涵說明，李鴻鈞先生現年62歲，日本大學結構工程學博士，現為親民黨秘書長；曾任立法院第5屆至第9屆立法委員，具備建築工程專業，擁有立法實務經驗，中央問政歷練豐富，亦熟悉政府部門運作。

    張惇涵表示，李鴻鈞先生早年負笈日本勤學有成，取得日本大學工學博士學位，學成歸國後進入建築業界，以專業能力獲得肯定；嗣進入政壇為民服務，擔任立法委員18年期間，長期耕耘於交通委員會，嫻熟政府交通建設、公共工程領域等相關重大政策及法案推動過程。其擔任立法委員期間，並曾任立法院「台日交流聯誼會」會長，對促進我國與日本之國會外交多所貢獻。

    張惇涵進一步指出，總統為增益監察院運作，充實監察院團隊，以發揮促進政府良善治理及臺灣人權保障之功能，希望結合跨黨派力量，讓監察院運作能夠兼容並蓄、拓展多元視角。尤其政府公共工程攸關人民生命財產安全，牽動國家建設發展，相信以李鴻鈞先生具建築工程專業，熟稔政府交通建設相關施政，能夠切合監察委員行使職權之實務需求。

    張惇涵表示，總統考量監察院組織功能發揮及監察院副院長所應承擔之憲政職責，經審慎考量及多方徵詢後，決定提名李鴻鈞先生為監察委員並為副院長，咨請立法院同意，期盼獲得立法院支持，讓本項人事提名案能順利通過。

    提名咨文內容如下：

    「監察院第六屆監察委員並為副院長懸缺，茲依據憲法增修條文第7條第2項規定，提名李鴻鈞為監察委員並為副院長，咨請

    貴院同意見復後任命。此咨

    立法院

    總統 蔡 英 文」

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