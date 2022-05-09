武漢肺炎有望從第5類改為第4類傳染病 陳秀熙：正確方向

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，台灣2劑疫苗覆蓋率已超過8成，加上Omicron變異株已輕症化，染疫者超過99%都是輕症或無症狀，且染疫後Long-Covid的可能性非常低，認為將武漢肺炎從第5類傳染病調整為第4類是正確的方向。（資料照）

2022/05/09 12:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕從1月迄今，累積的本土Omicron武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例超過20萬例，其中99.75%都是輕症或無症狀，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，武肺有機會於7月中下旬從第5類傳染病調整到第4類，台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙贊同這是正確方向，「Omicron就是輕症化、流感化，相對Alpha、Delta，染疫後Long-Covid機率也非常低。」

國內這波本土疫情的病毒株都是Omicron，陳秀熙表示，國人第2劑疫苗覆蓋率突破8成，以及不同於過去Alpha、Delta株較高重症比例，Omicron變異株染疫後都是輕症或無症狀為絕大多數，認為只要走過這段染疫人數較多的適應期，並好好減少重症患者，以及民眾確實認知到，只要打滿疫苗，武漢肺炎就會輕症化、和過去流感相差不大，就是將武漢肺炎從第5類傳染病降為第4類的時機，他評估會需要1至2個月的適應期。

武漢肺炎若從第5類傳染病調整為第4類後，陳秀熙說，這是從硬性管理手段走向軟性管理，能回到正常的傳染病通報系統，不用再把力氣、大量社會成本投入於第5類傳染病的高度警戒，像是如果維持在第5類傳染病，依規定，醫院須在24小時內通報，隨確診人數增加，患者幾乎都是輕症或無症狀，最後導致醫療量能都花在行政作業；調整等級後，也不需要再對確診者設電子圍籬，也不用開立居隔單，回到民眾自主養病，「調整傳染病等級也是順應全球趨勢。」

陳秀熙進一步指出，明明只要打滿疫苗，染疫後也幾乎都是輕症或無症狀，沒幾天就會順利康復，如果社會還是把能量都耗在隔離、檢疫上，對經濟會有重大傷害，「台灣民眾真是有福氣，因為現在兩劑疫苗接種率已拉高到8成以上，才有較大規模的社區傳染，如果疫苗接種率只有5成，那就會血流成河。」

陳秀熙強調，Omicron病毒株從BA.1到BA.5變異的情況，都是輕症化演變，其親緣關係和染疫後容易有Long-COVID症狀的Alpha、Delta變異株已經非常遠，可以推估感染Omicron後會有Long-CoVid的可能性會非常低，相關研究很快就會出來。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法