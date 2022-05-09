政大國際金融學院揭牌 6月開課擬招120名碩士生

政治大學獲政府、財團法人與27家金融企業等挹注，成立國際金融學院，要培育優秀的國際金融人才。（記者吳柏軒攝）

2022/05/09 11:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學國際金融學院今（9日）正式揭牌，結合政府、央行、金融財團法人與27家金融企業之力，打造國內第2所國際金融學院，目標培育亞洲企業資金調度與高階資產管理中心等人才，今年6月開課，擬招生120名碩士生，要讓台灣在國際金融版圖上注入新能量，並扮演關鍵角色。

揭牌典禮上，總統蔡英文、教育部、金管會、央行、財政部、銀行公會、金融總會、金融研訓院、台聯大系統，加上27家金融企業代表紛紛到場加持，政大校長郭明政感謝各界大力支持，學院落坐在新成立的政大公企中心，鄰近未來擬設的國際金融特區，將可成為重要產學合作基地。

總統蔡英文表示，該學院主要目標是讓台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心，並提到早年曾來政大公企中心教書，當時感到此處「歷史悠久」，如今已翻新，而政大在法商、人文、社科領域長期享有卓越聲譽，並擁高度國際化的環境，是設立該學院的優勢。

為配合《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，培育國際金融人才，政大延攬法律、金融、財政、經濟與資訊等師資，以及具國際金融實務經驗的國際師資，設計以1年半課程，貫穿商業和國際創新商業模式，創立國際金融學院。

郭明政說，該學院預計每年招生120名碩士生，包含一般碩士生40名，海內外在職生80名，規劃1年半畢業，學制課程設計上，有碩士班課程1年（含暑期共3學期），加上半年企業實習，並採產學雙導師制，學術與實務並進，還會有國外導師加持。

研究領域，則強調跨域學習，結合社科、商學、法學、資訊學院等各學科，除了「國際金融市場分析與展望」、「國際金融法遵之國家與國際規範」及其實踐必修課外，還將規劃4類主題模組，包含國際資產管理、金融創新與商品、金融法遵與監理、ESG責任投資與普惠金融等。

郭明政說，學院會採雙語教學，但期待除了中、英語能力強之外，還希望有第三國語言，如台二代、台三代等優秀青年來就讀，也將與新加坡、泰國等頂尖大學合作，讓台灣在國際金融版圖上注入新能量、扮演關鍵角色。

總統蔡英文（左2）、教育部長潘文忠（左1）、央行總裁楊金龍（右1）、政治大學校長郭明政（右2）等參加政治大學國際金融學院揭牌典禮，象徵產官學合作新局面。（記者吳柏軒攝）

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