郭昭巖驚呼「天啊！我確診了！」 北市議員第10人染疫

北市議員郭昭巖昨驚呼「天啊！我確診了！」。（資料照）

2022/05/09 11:17

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員確診再加1！北市議員郭昭巖昨驚呼「天啊！我確診了！」PCR篩檢結果ct值為19，因怕影響到父母及身邊的人，逐一聯絡近期講話較久的朋友，提醒自主快篩，而自己隔離期間仍會提供線上服務，服務處也有助理繼續受理陳情或建議，並採視訊方式進行質詢。

北市議員包括無黨籍黃郁芬、民進黨籍王閔生、新黨籍侯漢廷、國民黨籍王欣儀、陳永德、戴錫欽、耿葳、民進黨籍林世宗、鍾佩玲陸續確診，再加上郭昭巖染疫，累計10名議員確診。

郭昭巖表示，過去有過敏性鼻炎，經常鼻塞、鼻涕、喉嚨痛，初始到診所快篩都是陰性，但日前一整晚流鼻水，緊接著嚴重咳嗽，警覺不對趕緊快篩，驚見兩條線，再至醫院PCR後「天啊！我確診了！」，ct值為19。

郭昭巖說，已打疫苗，染疫應類似感冒症狀，但就怕影響父母及身邊的人，因此緊急聯繫這幾天講話較久的朋友，請他們趕緊自我快篩，希望身邊的人都平安，而自己仍會持續提供線上服務，並處理服務處接到的陳情或建議，並採視訊方式質詢。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法