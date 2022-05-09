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    大條的來了！房東張淑晶涉壓迫年輕租屋族 再判8年半徒刑

    張淑晶被控坑殺房客，最高法院今就78名被害人部分依19個誣告等罪判她8年6月定讞。（資料照）

    張淑晶被控坑殺房客，最高法院今就78名被害人部分依19個誣告等罪判她8年6月定讞。（資料照）

    2022/05/09 11:34

    〔記者溫于德／台北報導〕女子張淑晶涉嫌以隱匿租約不利條款、帶A房看B房等方式，誆騙房客簽約，發生糾紛後再索討違約金，若不就範就濫訴壓迫這些涉世未深的年輕房客。最高法院上月先就55名被害人部分，依14個詐欺罪判她5年6月徒刑確定，今再就78人部分依19個誣告等罪判刑8年6月定讞。檢方未來將對她聲請定應執行刑。

    2014年起陸續有房客控訴張淑晶惡行，她卻上電視喊冤，揚言提告誹謗，愈來愈多被害者發現房東也是她，以類似手法到處釣魚犯案，合組自救會，新北地檢署主動偵辦起訴。

    判決指，張淑晶在新北市低價租屋，隔成多間套房出租，以「話術」對房客宣稱連帶保證人只是聯絡人，讓房客在租約簽上親友姓名，發生糾紛後，明知親友不知情，卻誣告其為共犯。

    審理時，張淑晶否認犯行，聲淚俱下地說，簽約時都有講清楚，還好心讓房客分期付押金，不料卻陷入這慘境，但法院拒絕採信，新北地院依誣告、詐欺及強制等22罪，判她8年2月徒刑，其中1年2月得易科罰金。

    案經上訴，高院痛批，張淑晶是擁有眾多出租房間的專業出租人，大學畢業，也多次具名撰寫訴狀，熟稔租賃法律和訴訟手段，卻明知不實仍執意虛構申告，還變造證據強化理由，大量濫訴，使房客和保證人遭牢獄之災，惡性明確，嚴重浪費司法資源自應嚴懲。

    高院也指，張淑晶大多在對方表明不租後即在短時間內提告，甚至一天控告多人，不起訴後仍不斷找事由繼續告，例如侵占鑰匙、遙控器等，壁紙破裂、膠條脫落、寵物毛堵塞馬桶、水槽、抓壞沙發告毀損，認定她有使人受刑事處分的意圖。

    高院認定張淑晶共成立23罪，包括19件誣告、3件詐欺、1件強制罪，其中2件被害人是少年，加重其刑，判刑9年8月，得易科罰金1年2月駁回上訴確定。最高法院今再就8年6月駁回上訴定讞。

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