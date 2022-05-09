北市新增南區車來速PCR快篩站 選址動物園旁木柵機廠停車場

台北市副市長黃珊珊宣布，於文山區木柵機廠停車場、木柵動物園開設南區車來速篩檢站。（翻攝自黃珊珊臉書）

2022/05/09 11:07

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府繼上週於北區開設士北科車來速PCR篩檢站後，副市長黃珊珊宣布，於文山區木柵機廠停車場、木柵動物園開設南區車來速篩檢站，並協調萬芳醫院協助，今起進駐設置網路線、照明、電腦設備、流等廁所等，希望儘速完成，另也選定中正紀念堂作為第三處的備案場地。

黃珊珊表示，士北科車來速每天約1500採檢量，4天來分擔各大醫院急診採檢的負擔，避免快篩陽性民眾都湧進醫院急診室導致急診量能崩潰，然而隨著確診人數增加，車來速仍有加開必要。

黃珊珊說，昨早至文山區捷運公司木柵機廠停車場場勘，空間大、通風良好，不需搭棚，有水有電，協調萬芳醫院全力協助，紓解南區的醫院負擔，今會進駐拉網路線、加裝照明、電腦設備、流動廁所等等，希望能盡快完成，也將成為北市第二處、南區的車來速篩檢站。

黃珊珊指出，另有議員劉耀仁建議中正紀念堂場地寬闊，將作為第三處篩檢站的備案場域，此外，婦幼院區已於今早開設親子急門診，讓孕婦與兒童都有專用的綠色通道，近日馬偕醫院也會跟進開設。

黃珊珊強調，洪峰將至，這兩週會是關鍵期，醫療量能將要面對有史以來最大的考驗，各大醫院必須開設30％的專責病房，將排擠其他疾病的患者治療量能，只能做長期抗戰的準備；呼籲民眾須自主管理與自我防護，共存是為日後可正常生活，在此之前，「為共存多撐一天、讓醫護少累一點」。

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