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    首頁　>　臺北市

    北市超商、藥妝店開賣快篩每劑180元 民眾嫌貴

    超商快篩1劑就要180元。（記者蔡思培攝）

    超商快篩1劑就要180元。（記者蔡思培攝）

    2022/05/09 10:41

    〔記者蔡思培／台北報導〕國內疫情持續，政府推出一份5劑500元的實名制快篩劑，雖透過身份證號碼分流，仍引發排隊搶購。今天上午10點起北北基桃地區四大超商、超市、藥妝店也推出亞培快篩劑，不過1劑就要180元，超商並無排隊潮，民眾也說，若沒臨時需要不會購買較貴的快篩。

    快篩試劑需求高，經濟部協調八大通路今起開始販賣亞培快篩試劑，包括統一、全家、萊爾富、OK等四大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美廉社都有販售。經濟部表示，考量疫情，首波將在高風險區北北基桃鋪貨，價格由市場決定，但每劑不超過180元，每人限購1劑。

    不過上路首日並無出現過去1份5劑實名制快篩引發的排隊潮，上午10點7-11、全家、OK等超商外沒有排隊人潮，店內排隊結帳民眾也多是要買咖啡。台北市中正區一家康是美上午9點開始營業，直到接近9點50分才出現2位民在外排隊，等到10點開賣也只有4位顧客購買快篩。

    有民眾表示，超商快篩劑價格與藥局差了快2倍，而且一次可買5劑，若非緊急需要快篩，仍會選擇到藥局購買。但也有上班族民眾說，超商不像藥局需大排長龍、營業時間也較長，未來若有需求會直接在超商購買，省去排隊時間。

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    超商外無人排隊。（記者蔡思培攝）

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    康是美外僅有零星幾位民眾。（記者蔡思培攝）

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