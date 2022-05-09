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    首頁　>　臺北市

    遭國民黨告發圖利、瀆職 陳時中：不知道圖利怎麼發生

    衛福部長陳時中出席立院社福及衛環委員會時坦言「我不知道所謂的圖利或相關利害關係怎麼樣產生」，但「有去告，就等待法院」。（記者塗建榮攝）

    衛福部長陳時中出席立院社福及衛環委員會時坦言「我不知道所謂的圖利或相關利害關係怎麼樣產生」，但「有去告，就等待法院」。（記者塗建榮攝）

    2022/05/09 10:42

    〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨立院黨團今日召開記者會，要求檢調儘速偵辦「高登弊案」，並在記者會後，前往台北地檢署按鈴告發衛福部長陳時中涉嫌「圖利、瀆職」。對此，陳時中出席立院社福及衛環委員會時坦言「我不知道所謂的圖利或相關利害關係怎麼樣產生」，但「有去告，就等待法院」。

    國民黨團日前質疑資本額僅新台幣200萬元的「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，先前沒有醫療專業與相關實績，就要承接1700萬劑的COVID-19快篩採購，高登環球已發布聲明決定不參與投標。不過，國民黨團今日仍前往台北地檢署按鈴告發陳時中涉嫌「圖利、瀆職」。

    陳時中上午在立法院社福及衛環委員會，被問及看法時，他指出，「這件事情，我還不知道，有去告，就等待法院」，並強調此案涉及緊急採購，已訂辦法，也通知所有人參與、進行下一步議約，最後高登環球就沒有來議約，「我不知道所謂的圖利或相關利害關係怎麼樣產生」，根本「還沒有發生關係」。

    陳時中也補充，政府總是要做事情，請大家來報，掌握整體情況，進行相關的行政採購程序。

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