一張圖比較各機關購買快篩試劑金額 高雄是台北近100倍

今年1至4月，各機關購買快篩試劑的決標金額，高雄市是台北市的100倍! （擷取自「高雄好過日」臉書粉專）

2022/05/09 10:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕近期因omicron病毒進入流行期，疫情最嚴重的雙北，快篩試劑需求大增，台北市府卻不斷砲打中央，柯文哲表示「錯在太相信中央」，但台北市議員發現是北市府自行刪除28億防疫預算，公民社團「高雄好過日」也PO出一張今年1至4月，各機關購買快篩試劑的決標金額，高雄市是台北市的100倍!

「高雄好過日」指出，作為全台醫療資源最多，政府預算最充裕的台北，篩檢站數目不足、快篩儲備不足，遇到疫情只能怪東怪西，到底是怎樣走到這副田地的呢？拿高雄對比就可看出端倪。

去年（2021）年，全台武漢肺炎本土病例累積前10名，分別是：1.新北市6916、2.台北市4863、3.桃園市787、4.苗栗縣549、5.基隆市317、6.彰化縣270、7.台中市202、8.新竹縣110、9.宜蘭縣99、10.高雄市94。

但進入2022年，各縣市因應疫情，在快篩採購準備上，地方買最多的是：1. 高雄 2.桃園 3.新北 4.台中 5.宜蘭 6.花蓮 7.彰化 8.金門 9.台北。其他縣市則是由共同供應契約負責。

高雄購買快篩的經費，是5281萬2千元， 台北僅53萬5千元，高雄幾乎是台北的100倍。

「高雄好過日」強調，在當時國際疫情日益嚴峻，國內疫情接近清零狀況下，地方政府除了根據過去疫情狀況外，高雄和桃園因為是國門，預料風險較高，也採購了特別多的快篩，新北因為去年疫情嚴重，人口密集也有購買。高雄那時候趁著共同供應平台便車，加碼購買，因為當時快篩供過於求，又大量購買，廠商願意把賣不掉的快篩，用接近成本銷掉，一劑只要59元，就買了大約百萬劑。

至於高雄為何買這麼多快篩呢？ 「高雄好過日」認為這不是囤貨，而是規劃能配給到基層醫療和社區做疫情監測。當今年初，高雄港疫情爆發時，高雄在1月就開始對基層診所配發充裕快篩，監測社區呼吸道感染疫情變化，一直到現在，也得到了病毒在社區呼吸道感染佔比的即時變化數據。

「高雄好過日」表示，成功的人找方法，失敗的人找藉口。在地方防疫治理上，一個市府不太愛張揚，一個市府整天哭哭啼啼對中央開砲，儘管後者獲得較多版面，甚至民調數據得以上升，但對市民健康怎樣才有幫助，相信有眼睛有大腦的人都很清楚。

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