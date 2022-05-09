機師工會明包圍指揮中心抗議 衛福部政次鬆口稱放寬檢疫都有機會

交通部長王國材（左）以及衛生福利部政務次長薛瑞元（右）於交通委員會備詢。（記者陳心瑜攝）

2022/05/09 10:19

〔記者陳心瑜／台北報導〕國籍航空機組員返台檢疫天數5月1日從「5+5」鬆綁為「3+4」，桃園市機師職業工會曾表示，希望實施10天後能夠進一步放寬為「以篩代隔（檢）」，明天（10日）將發起510集會行動「MayDay！MayDay！MayDay！包圍指揮中心陳抗行動集合令！」訴求包括以篩代隔（檢）、比照一般國民，取消施打劑別區別對待。衛生福利部政務次長薛瑞元今天於立法院交通委員會表示，是否進一步放寬，都有機會。

國民黨立法委員洪孟楷質詢說，機組員自疫情爆發以來長期被當成工具人，有任務時可派飛、沒任務就必須關到居檢期滿，本國檢疫措施已經陸續放寬，是否認為工會訴求有道理？交通部長王國材說，通道到旅館都不准外出，衛生福利部已經放寬為3+4，採取防疫泡泡作法，相當辛苦。

薛瑞元說，現在是國外的疫情不見有清零，還是有一點令人擔心，現況看來對於機組員訴求長班返國居檢降到3+4，是否進一步都有機會，還是要看疫情狀況發展。

桃園市機師職業工會理事長李信燕說，明天（5月10日）下午將發動會員以及會員家屬至疾管署（指揮中心）旁陳抗，預計300人參與。

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