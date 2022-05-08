台韓航空高層 視訊討論復航準備

韓國空港公社與桃園國際機場6日召開視訊會議，雙方就台韓日後重啟航線的準備及合作事項、並盼恢復免簽互訪等進行溝通。（圖取自韓國空港公社官網）

2022/05/08 19:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國空港公社與桃園國際機場6日召開視訊會議，雙方就台韓日後重啟航線的準備及合作事項、並盼恢復免簽互訪等進行溝通。韓國空港公社社長尹亨重提到，韓國政府近日放寬措施，並開放日本和東南亞航線，希望此次會議能為韓台之間的航空需求早日恢復奠定基礎。

韓國空港公社發布新聞稿指出，繼日本羽田機場、新加坡樟宜機場之後，韓國空港公社社長尹亨重5月6日與台灣桃園國際機場公司總經理但昭璧舉行視訊會議。會議主旨是關於韓台航線的盡快恢復、及雙方的航空需求。

韓方分享其政府近日修訂Covid-19傳染病等級，恢復免簽證入境，縮短抵達人員隔離期，並討論邊境開放前的合作措施。台灣方面將5月視為疫情傳播高峰，並將自9日起縮短入境旅客的隔離期自10天至7天。

尹亨重表示，韓國政府放寬措施，並開放日本和東南亞航線，希望此次會議能為韓台之間的航空需求早日恢復奠定基礎。雙方期盼在不久的將來，台韓能夠恢復免簽互訪，2人也交換意見，討論日後重啟航線時的準備和合作事項。

韓國空港公社特別指出，台韓航線在疫情前，每年有500萬使用人次，僅次於日本、中國和越南，且在金海、濟州、大邱和慶州等機場也都積極運轉，是高人氣的航線。若能早日復航，可望提升國際航線需求和振興地方經濟。

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