今年首波梅雨鋒面將報到！ 週六、下週日北部下探17度

今年第一道梅雨鋒面將報到！中央氣象局提醒，未來一週是前後容易下雨、須準備好雨具的天氣。（中央氣象局提供）

2022/05/08 17:56

〔記者陳心瑜／台北報導〕今年第一道梅雨鋒面將報到！中央氣象局提醒，本週是前後各地容易下雨，週間降雨稍歇的天氣。天氣將有三階段變化，明天依然是北台灣稍涼，低溫約22度，週二至週三氣溫短暫回升；週四起再有鋒面接近，可能是今年梅雨季第一道滯留鋒面，影響至少3天（週五至下週日），緊接著有東北風以及東北季風增強，北台灣低溫可能下探17至18度。

中央氣象局預報員林定宜說，台語俗諺「未食五日節粽，破裘毋甘放」是這陣子天氣的寫照，這週氣溫最低時間點為週六至下週日，北部高溫僅約20度，低溫下探17至18度。

林定宜說，明天依然有南方雲系、鋒面及東北季風影響，天氣系統和今天很類似，各地及離島有短暫陣雨或雷雨，東半部及西半部山區偶有局部較大雨勢。

週二至週三水氣較少，只剩下東半部短暫雨，馬祖、西半部及金門、澎湖大多多雲到晴，午後大台北地區留意局部陣雨。

而週四至下週日有鋒面接近，可能是今年第一道梅雨鋒面，週四降雨比較局部，週五起降雨才會漸明顯，各地及離島都有降雨的機率，中部以北及東北部易有局部大雨，週六之後，西半部及東北部有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，梅雨鋒面帶來的水氣有時候會比較多，並易有短時強降雨。

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