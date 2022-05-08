台北+8213 兒少防疫急門診快速通道明上路

台北市本土確診、確診者居家照護、列管中居家隔離統計。（北市衛生局提供）

2022/05/08 17:13

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市昨天（7日）新增9245例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，市長柯文哲昨預測今天（8日）單日確診恐破萬，結果今增8213例；截至5月7日確診者居家照護人數已達3萬1600人，管理中居家隔離人數5803人。台北市衛生局表示，5月9日起北市將推出兒少防疫急門診快速通道，並指定台北市立聯合醫院婦幼院區專為18歲以下兒少服務，但提醒民眾到院前先掛號。

目前台北市已開設12處防疫急門診，包含北市聯醫仁愛、忠孝、中興、和平、陽明院區、萬芳醫院、關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、台北榮民總醫院及「北士科車來速」。其中北士科車來速5月7日篩檢服務1402人、領藥服務總數為1094人，為避免現場民眾久候，衛生局呼籲有需求的民眾先進行線上預約（https://reurl.cc/mo3Ggl），再依預約時間前往，減少現場排隊人潮及降低群聚感染風險。

5月9日起，台北市也提供兒少防疫急門診快速通道，指定聯合醫院婦幼院區專為18歲以下兒少服務。衛生局提醒民眾到院前先利用聯醫官網、掛號APP或電話掛號，並依預約時間至聯醫婦幼院區第二醫療大樓（台北市中正區福州接12號）主動出示健保卡就醫。

台北市衛生局表示，密切接觸者匡列自今（8）天起調整為同住親友（含住宿同寢室室友）為匡列居家隔離對象，原同班同學、同辦公室或同工作場域（九宮格內）密切接觸同事改為自主應變對象。但民眾無論是確診在家、同住居家隔離者或同住居家隔離者有改去住親友家或其他地方進行隔離，仍要維持一人一室，以避免家戶感染。

民眾若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀請先快篩再就醫，若採檢陽性，就醫要請全程配戴口罩，不能搭乘大眾交通工具，可由同住親友接送或自行步行、駕/騎車前往；若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請撥119。

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