柯文哲稱應該關閉急診刀 陳時中：是醫生不會這樣講

指揮官陳時中今（8）表示，如果是危急的開刀手術還是要做，只是對於一些慢性病部分會延遲處理，並直言柯文哲是醫生，「他不會這樣講（關閉急診刀）。」（指揮中心提供）

2022/05/08 16:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心已要求500床以上的專責醫院須將專責病房開設增到原床位的3成，台北市長柯文哲指應該要關閉急診刀，否則會排擠醫療量能，指揮官陳時中今（8）表示，如果是危急的開刀手術還是要做，只是對於一些慢性病部分會延遲處理，並直言柯文哲是醫生，「他不會這樣講（關閉急診刀）。」

確診人數連2天超過4萬人，也帶來較大的醫療壓力，指揮中心已請專責醫院於3天內將專責病床數從20%拉高到30%，媒體則於疫情記者會表示，基層醫護認為會壓縮到其他醫療的照護能量，陳時中表示，專責病床並非只收單純染疫的病患，因為現在太多人染疫，變成有其他疾病者也確診，例如可能本身有腎病又染疫等，同樣是收治在專責病床中，不會因為武漢肺炎的專責病床就排擠其他醫療的問題，不過他也說，現在基層醫療人員真的很辛苦，原本工作量就吃重，現在又增加了幾萬名確診病患，工作量更多，但不會有1個護理師照顧100名患者的情況。

另外柯文哲指稱，醫院的專責病床開到3成，應該關閉急診刀，否則醫院沒有醫療量能來處理，陳時中表示，如果是不急的手術，現在會延遲，但還是會發生有危急的手術必須立刻進行的情況，這類危急的手術一定還是要做，並說柯文哲是醫生，「他（指柯文哲）不會這樣講！」

另外也有媒體詢問指揮中心是否可公布全台各專責醫院、重症專責醫院的急診占床率，以利民眾就醫時可以選擇，陳時中表示，沒有選擇的這個情況，要各區緊急醫療應變中心（EOC）來安排，雖然他可以提供意見，但還是要由EOC安排為主，否則整個會大亂。

隨著醫療量能吃緊，外傳有確診的醫護被召回醫院工作，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前醫院並未有召回確診醫護工作情況，他說，確診者是召回順位的最末，只有人力嚴重不足時，必須報請各區防疫網區指揮官同意才可啟動，被召回的確診醫護，也只能照顧確診的病患，不能照顧非確診者。

羅一鈞強調，並沒有任何醫院召回確診醫護回來工作，不過有長照機構確實有召回確診的長照員、護理師，並經長照員、護理師同意後再投入照顧確診的機構住民，但這是因為該長照機構發生群聚感染，是迫不得已的做法。

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