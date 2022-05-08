開齋節疫情下照辦 穆斯林齊聚大安森林公園歡慶

「2022台北開齋節歡慶活動」今天大安森林公園登場。（記者蔡思培攝）

2022/05/08 16:03

〔記者蔡思培／台北報導〕「2022台北開齋節歡慶活動」今天在大安森林公園登場，由於遇上疫情，飲食攤位取消，並管制入場施打二劑才能入場。但現場仍有超過20個攤位展售穆斯林日常生活用品、還有露天電影院，吸引移工、台北市民一同歡慶。

開齋節是伊斯蘭教重要宗教活動，台北市習慣每年都會在大安森林公園舉辦開齋節歡慶活動，過去兩年活動都遇疫情停辦，今年終於回歸。這次活動也推出高規格防疫措施，除取消清真市集飲食攤位、活動全面禁止飲食，穆斯林及台北市民進入音樂舞台、草地電影院時都要佩戴口罩，並出示二劑疫苗接種證明，完成量測體溫、手部消毒等因應措施。不過管制區外則無要求體溫監測、疫苗接種，不少穆斯林朋友因此選在管制外的草皮席地而坐休息。

今年活動雖少了異國飲食攤位，現場仍有超過20個穆斯林攤位，除有手作飾品、伊斯蘭禮品、手工皂、化妝品等生活用品攤位讓穆斯林選購，還有烏德琴教學、穆斯林相關書籍、阿拉伯書法等文化體驗活動，民眾可以用中文寫下文字，再由穆斯林老師改寫成阿拉伯文，讓台灣人也可以在開齋節這天沉浸於穆斯林文化中。

大安森林公園的露天音樂舞台也在開齋節規畫系列表演，讓穆斯林可坐在音樂台周邊的綠地觀賞表演，印尼華裔歌手胡利基、葉飛、移工樂團Uniband與印尼國際藝人Fildan Rahayu都接連帶來精彩表演；印尼歌手Fildan雖因疫情無法來台，仍透過大螢幕與在台的穆斯林朋友共度開齋節。今年開齋節還創新推出「草地電影院」，將影廳從室內拉到戶外，民眾可直接在公園綠地欣賞《助守在異鄉》、《隱藏的大明星》兩部電影。

台北市長柯文哲今天前往開齋節，並體驗阿拉伯書法，他請書法老師寫下「平安、喜樂」等祝福，祈求一切平安。柯文哲說，這次排除困難也要舉辦開齋節，要台北市還在辦活動，就會給大家公平、一樣的待遇。柯認為，若把開齋節停掉，有違反普世人權價值，應提供移工朋友友善、公平的社會環境。

穆斯林朋友手拿牌子拍照。（記者蔡思培攝）

今年活動雖取消飲食攤位，仍有各式伊斯蘭商品。（記者蔡思培攝）

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