柯文哲刪防疫預算牽拖「相信中央」 游淑慧：前後不通老番顛

北市議員游淑慧再怒批柯文哲，強調若市府不刪預算、於年初就大量採購快篩，如今市民也可免於排隊之苦，當前疫情嚴峻，質問「柯市長晚上睡得著覺嗎？」 （北市議員游淑慧提供）

2022/05/08 15:35

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲日前在台北市議會面對議員游淑慧質詢，坦言刪除28億防疫預算是「我錯了」，但今又怪罪中央「人家講的話我們不要太相信」，令游淑慧再怒批柯說法是「前後不通的老番顛解釋」，強調若市府不刪預算、於年初就大量採購快篩，如今市民也可免於排隊之苦，當前疫情嚴峻，質問「柯市長晚上睡得著覺嗎？」

柯文哲今聲稱，之所以自提刪除28億防疫預算，除因許多議員要求外，主因在於中央都已信誓旦旦一定會買到防疫物資，而今會說「我錯了」實又矛頭對向中央，怪責「人家講的話我們不要太相信」。

游淑慧今反批，柯文哲也不是吃素的，近年來跟中央對幹的例子比比皆是，包括編列28億預算原意也是因不相信中央疫苗採購政策、擬北市府自行採購，而今柯的說法又把自己變成「單純小白兔」，怪罪是因「太相信中央」才自我閹割28億預算，此時是「前後不通的老番顛解釋」。

游淑慧怒轟，這2年就是柯文哲與副市長黃珊珊不斷博版面，更譏諷柯為博版面語不驚人死不休的功力堪稱博聲量的「一代宗師」，自己過去就曾在黨團會議說過，若同意刪除28億、未來疫情再起，柯文哲勢必推稱是議會刪除，如今證明，真正太相信別人、太相信柯文哲的是台北市議會。

游淑慧認為，柯文哲不該在議會認錯，而是應向全台北市民認錯謝罪，倘若北市府可保留預算並於年初就大量採購快篩劑於基層醫療院所，現在市民就不用排隊受罪，尤其近來從市府資料得知，北市篩檢陽性率破7成，其中大部分CT值小於20，顯示近期遭感染且傳染力強，北市陷入嚴峻疫情，質問「柯市長晚上睡得著覺嗎？」

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