從姑姑變成媽媽 女教授收養重度心智障礙姪女不悔

極重度身心障礙者小麗（前）已邁入中年，平日在第一社福永愛發展中心接受照顧，週末大姑（後）將她接回家享受家庭時光。（圖由第一社福基金會提供）

2022/05/08 15:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是母親節，家中有身心障礙或特殊情況的孩子，媽媽的辛苦更是難以言喻，甚至有本來僅是姑姑身分，為了讓無依靠的姪女得到更好照顧而辦理收養，還陪伴遠渡重洋到國外治療，再再顯示母親角色的偉大，第一社福基金會呼籲社會大眾關心身心障礙服務，幫助家庭減輕負擔。

在第一社福永愛發展中心已13年的小麗現年45歲，從小為腦性麻痺併肢體障礙，為極重度的身心障礙者，小麗年幼時，因父母離異，後來祖父母相繼去世，由3位姑姑們一起偕同照顧。後來大姑姑為帶小麗前往美國求醫，決定收養小麗，最終經過判決正式成為小麗名義上的母親。

已經76歲的大姑姑是退休教授，和小麗一同住在校舍中，小麗平日在發展中心接受照顧，大姑姑每逢週末則會驅車從新竹北上，帶小麗返鄉享受假日休閒生活。每到週末返家時光，大姑會向中心借輪椅，即便輪椅相當沉重，但姑姑仍用盡力氣，為的就是讓小麗可以度過美好的假期。

而3歲半的小仁和小義是在台灣出生的越南寶寶，由領有台灣身分證的媽媽獨力扶養，因發展遲緩轉介至第一社福新北早資中心社區方案，包括進行學前啟蒙教學與育兒指導，並持續到宅提供早療服務約1年，也提供媽媽在家自行訓練的方法。

2個寶寶從不會走路、無法坐穩，且幾乎不太能發出聲音，透過穩定的就學、密集的療育而開始進步，歷時2年半，現在已可配合老師指令，在家幫忙媽媽做簡單的家務，說話也越來越流暢。後續經由學校、醫院和第一社福3方同步給予媽媽專業支援、物資協助，緩解單親媽媽沉重壓力。

基金會表示，依據衛福部統計處資料，去年底45歲以上心智障礙者已達到2.7萬人，佔全國心智障礙總人口的比例約23%，隨著心智障礙者邁向高齡，持續推動「雙老化家庭照顧計畫」，協助心智障礙成人的照顧服務，減輕家庭長照的負擔與壓力。此外，也提供0至6歲的早期療育，透過尋求合適資源，獲得良好的協助與照顧。

3歲半的小仁和小義是越南雙胞胎，由隻身在台灣的媽媽獨力撫養，接受第一社福的協助接受早期療育課程，進步顯著。（圖由第一社福基金會提供）

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