要求以篩代隔！ 機師工會發起5/10包圍指揮中心抗議

5月1日起鬆綁機組員返台檢疫天數為「3+4」，桃園市機師職業工會曾表示希望實施10天後能夠進一步放寬為「以篩代隔」。（資料照）

2022/05/08 14:49

〔記者陳心瑜／台北報導〕國籍航空機組員返台檢疫天數5月1日從「5+5」鬆綁為「3+4」，桃園市機師職業工會曾表示，希望實施10天後能夠進一步放寬為「以篩代隔」，近日更對會員發起510集會行動「MayDay！MayDay！MayDay！包圍指揮中心陳抗行動集合令！」訴求包括以篩代隔、比照一般國民，取消施打劑別區別對待，而原本的訴求之一取消健保卡職業註記已獲回應，5月5日起已受理各航空公司申請，由健保署辦理後續作業。

桃園市機師職業工會向會員指出，有些會員擔憂才剛剛放寬3+4，而且目前疫情又持續升溫，此刻工會理監事決議發起集體行動，是否會造成社會不良觀感，反而對工會更不利，那麼為什麼還要集體決議要舉辦510的行動？因為指揮中心指揮官陳時中在宣布「3+4」當天的記者會上，主動表示針對機組員10天後將再確認是否進一步放寬，而510大致上就是陳時中所提期限，換言之，如果指揮中心決定進一步放寬，那麼在510之前就會定案宣布，行動自然也就會取消。

工會於聲明中指出，如果到了510都還沒有回應，那麼就不能不排除指揮中心把他們所謂針對機組員的防檢疫措施「放寬」這件事情擺到更後面的順位，坦白說，這就是過去2年多來工會所面對到的困境，指揮中心永遠只會把這些訊息，當成是工會與機組員的「乞求」、而非「壓力」，因此反正還沒真的發生意外前就不處理。

工會聲明表示，就在日前，工會新聞稿直接表明將不排除包圍指揮中心的同一天，指揮中心下午馬上公布3+4政策，可見有壓力和沒有壓力的差別實在也太明顯了，溫良恭儉讓對指揮中心是沒有效果的。

工會向會員指出，如果指揮中心在510之前有所回應與改變，工會自然會取消510的行動，然而若沒有，行動將依照原規劃舉行。

指揮中心4月27日公布5月起機組員返台檢疫措施，包括入境旅遊疫情第三級地區（長程航班），已接種疫苗追加劑且滿14天者比照「縮短居家隔離天數為3+4天」，返台後進行3天居檢（一人一室為原則，不得外出）及續行4天自主健康管理（D0-PCR檢測；D4-7每日快篩或PCR檢測）；未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者，維持原檢疫規定5天居家檢疫（D5-PCR檢驗）+9天加強版自主健康管理（D9、D14-PCR檢測）；選擇家戶檢疫者，應由航空公司於入境日安排PCR檢測後，搭乘防疫專車至檢疫處所續行檢疫措施。

當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班），已接種疫苗追加劑且滿14天者，調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測；未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者維持原檢疫規定，7天自主健康管理，且每7天PCR檢測。

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