年輕銀行員掉進「剝皮」交友網站陷阱 為解鎖遭詐125萬元

警方公布雙方詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

2022/05/08 14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市20多歲林姓男銀行行員，日前在交友軟體認識一名女網友，兩人相談甚歡，也互相加LINE聊天，不久，女網友表示自己要前往上海工作，沒辦法再繼續用LINE，要林男下載另個交友軟體Faith，林男下載後，「客服系統」一再以各種理由要他轉入泰達幣，才能解鎖對應聊天功能，林男直到付出新台幣125萬餘元，後再也無法登入才知被騙。

刑事警察局分析，今年「假愛情交友」類型的詐騙案件，有近3分之1的被害人是介於20到29歲的年輕族群，其中多為網友引導，下載來路不明的交友App，甚至也有被轉介到假冒大型交友網站，由所謂的網站客服出面，不斷要求民眾以刷卡、匯款、購買虛擬貨幣等方式升級會員資格、開通聊天功能，不知情的民眾付出大筆金額，卻只換來一場空。

警方調查，林姓男行員剛開始依客服指示，購買泰達幣轉入指定的錢包地址，等同取得「永久會員」資格，同時開啟對話功能，然林男在與女網友聊天過程中，只要談及彼此地址、電話等個資，客服系統都會跳出來指稱他違反規定，需再轉入泰達幣才能「解鎖」對應的聊天功能。

林男為與女網友繼續約會，對客服要求照單全收，女網友還會假意討論如何幫忙支付解鎖費用，直到林男不斷被客服以「身分驗證」、「防疫資金」、「插隊費」、「傳送費」等各種光怪陸離理由要求支付泰達幣，與心心念念的女網友卻始終無法見面，才覺有異，一回神發現竟已付出125萬餘元，下載的交友軟體也已無法登入。

類似手法也發生在同樣是20多歲的許姓男子，透過交友App認識的網友介紹他換到有更多互動功能的聊天平台，果然一加入就收到許多聊天邀約，不料才正開始與網友聊天，就接到網站客服通知必須「購買會員資格」，後續又多次以「升級會員」、「購買禮物」等理由要求儲值，直到被要求購買價值12萬元的禮物直升最高等級，許男才因金額過於龐大暫停消費，並在網路搜尋其他網友被以同樣手法訛詐的經驗，確認自己遭詐騙，短短2天已在該網站刷卡22萬餘元。

刑事局呼籲，網路交友的世界危機四伏，「165防騙宣導」官方LINE帳號（@tw165）日前已開通可疑LINE ID、不明網站的查詢功能，民眾在與網友加LINE聊天或註冊交友網站前，可先查詢是否已有詐騙通報情形；如疑有遭詐騙情事，也可直接撥打24小時的165反詐騙諮詢專線或撥打110求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方公布雙方詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

警方公布雙方詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

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