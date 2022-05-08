本土新增下降+44294、新增12死 境外移入+67

央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，今日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例新增4萬4294例。（本報製圖）

2022/05/08 14:10

〔記者林惠琴／台北報導〕本土染疫新增下降！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，今日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例新增4萬4,294例，較昨日略微下降5%，相信是週末效應，這一、兩天需要再觀察。不過，新北市新增病例數持續增加，從昨日突破1.6萬例成長至突破1.7萬例。另外，境外移入新增67例。

今日新增44,294例本土病例，為21,081例男性、23,200例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市（17,948例）、台北市（8,213例）、桃園市（5,494例）、台中市（2,358例）、高雄市（2,010例）、台南市（1,322例）、基隆市（1,310例）、宜蘭縣（884例）、屏東縣（695例）、新竹縣（688例）、花蓮縣（649例）、彰化縣（536例）、新竹市（515例）、雲林縣（398例）、苗栗縣（375例）、南投縣（260例）、台東縣（224例）、嘉義縣（205例）、嘉義市（111例）、澎湖縣（54例）、金門縣（28例）、連江縣（17例），相關疫情調查持續進行中。

新增12例本土病例死亡個案，為5例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中11例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今年4月18日至5月5日，死亡日期介於4月28日至5月5日。

新增67例境外移入個案中，33例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自日本（3例）、加拿大（1例）移入，另63例移入國家調查中。入境日介於今年3月10日至5月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計35萬7,271例確診，分別為1萬1,872例境外移入、34萬5,345例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

其中，919例死亡，其中904例本土，個案居住縣市分布為新北市438例、台北市337例、基隆市38例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、台中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例、高雄市及雲林縣各2例、新竹市、南投縣、台南市及台東縣各1例；另15例為境外移入。

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