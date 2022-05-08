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    北市議員黃郁芬母親節曝喜訊 9月將迎接「新成員」

    無黨籍台北市議員黃郁芬於母親節的今天曝喜訊，表示自己將成為「新手媽媽」，在9月迎接新成員。（翻攝台北市議員黃郁芬臉書）

    無黨籍台北市議員黃郁芬於母親節的今天曝喜訊，表示自己將成為「新手媽媽」，在9月迎接新成員。（翻攝台北市議員黃郁芬臉書）

    2022/05/08 13:51

    〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市議員黃郁芬於今天母親節曝喜訊，表示自己將成為「新手媽媽」，在今年9月迎接新成員，並強調將讓每位媽媽在每天生活中，從生育托育到就學及職場生活，都可得到應有的協助與支持，希望士林、北投區民眾繼續支持，使她得以連任議員，「照顧好每一個在士林北投生活的家庭。」

    黃郁芬今在臉書表示，士林北投的土有一種黏性，會讓來到這裡的人們，因為這裡的美好生活而愛上士林北投，從此紮了根、開了花、結了果，而自己也與交往5年的先生放心在此成婚、共組家庭，而在母親節這天分享喜訊，將在今年9月迎接新成員。

    黃郁芬指出，此時成為孕媽咪、未來要成為新手爸媽，都不是一件容易的事，除相信丈夫是可共度共度一生的伴侶，也會是一起養育孩子的好隊友，更重要的是在士林北投這個友善、宜居，而且願意互相扶持的大家庭內，使願意落地生根、孕育下一代、願意繼續為在這裡每一位家人生活打拚。

    將力拚連任的新手媽媽黃郁芬說，藉母親節除給予祝福外，也承諾會努力讓每位媽媽不只在母親節快樂，也在每一天的生活中，從生育托育，到就學及職場生活，都可以得到應有的協助與支持，讓每個媽媽，不只是媽媽，也可以是自己。

    黃郁芬喊話，希望士北區的民眾可以支持她繼續以台北市議員身份，為這個「家」持續努力，除了照顧好我的家庭，更要照顧好每一個在士林北投生活的家庭，讓士林北投更適合在地生活、溫暖迎接每一個朋友的好所在。

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