外送員扶盲人過馬路違停被開單 警方：舉發過程合乎程序

員警發現外送員的機車違規停車。（記者王冠仁翻攝）

2022/05/08 13:35

〔記者王冠仁／台北報導〕一名外送員在臉書發文表達不滿，他聲稱在台北市一處路口下車扶盲人過馬路，回來時卻發現被開罰單，「效率真高！」對此，轄區警方指出，當時巡邏員警經過該處有鳴笛示意驅離違停車輛，從發現違規到舉發完畢過程約3分鐘，機車駕駛人都沒有返回，舉發過程合乎程序，員警並沒有疏失。

該名外送員昨天在臉書「爆廢公社」發文，聲稱他昨天在台北市羅斯福路、同安街口時，看到一位盲人要過馬路，他於是下車幫忙領盲人過馬路到騎樓下，大概走了50公尺，回來卻發現警察單（指罰單）都開好了。他還抱怨，台灣「情理法」看來只有兩個而已，幫助人也要停好車，即使來不及也沒關係。

對此，轄區警方今天回應，員警在昨天下午4時29分巡邏經過羅斯福路二段沿線，發現多部汽、機車輛於人行道劃設紅線旁違規停車，影響道路通行，隨即鳴笛示意驅離。不過，有一輛外送員的機車車上無人，從發現違規到舉發完畢過程約3分鐘，駕駛均未返回車輛處，舉發違規過程均合乎程序，員警並無疏失。

警方也說，雖然外送員事後聲稱是為了扶盲人過馬路才違規停車，但當時同仁就現場車輛擺放情形，實在無從判斷駕駛離開車輛原因。若民眾認有特殊事由，對警方舉發違規行為有疑議，可以向警方申訴。

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