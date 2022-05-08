北市專責病床增至3000床有困難 柯文哲：建立社區防疫體系

中央下令500床以上醫院須將防疫專責病床增加到30％，台北市長柯文哲今表示，此將嚴重妨礙醫院原工作量能。（記者鄭名翔翻攝）

2022/05/08 12:09

〔記者鄭名翔／台北報導〕中央下令500床以上醫院須將防疫專責病床增加到30％，台北市長柯文哲今表示，此將嚴重妨礙醫院原工作量能，各大醫院高層恐均在開會研商中，而北市30％約3000床，目前要求各醫院設立防疫急門診，但因快篩不足，未來恐轉為上呼吸道傳染症特別門診，給予輕症者治療，此外自明起也會建立社區防疫體系給予視訊診療，並主張抗病毒藥物從寬使用；另，馬偕、和平婦幼醫院明將開設兒童專門急門診。

柯文哲今視察大安區級關懷中心，受訪時指出，北市各醫院開設防疫專責病床至30％，約達3000床，但大醫院內仍有其他重症病人，均有原定療程，降載並不容易，倘若防疫專責病床擴增至30％，則剩下作戰率絕不達50％，將嚴重妨礙醫院原本工作量能，目前各醫院高層恐都在開會中。

柯文哲表示，預估洪峰值約是昨日確診數9千多例的3至5倍，為留下足夠預備量，已要求各醫院設立防疫急門診處理快篩陽性患者，若未來快篩不足，恐須改為上呼吸道傳染症特別門診，針對90％有喉嚨痛、流鼻水等輕症患者給藥治療，避免病患都湧入急診擊垮醫院。

此外，各醫院擴增防疫專責病床不易，原有其他急重症病人仍有既定療程，因此須慢慢降載，故現先要求提高武漢肺炎住院、出院標準，另也會建立社區醫療體系，透過社區醫師與確診者配對給予視訊診療，另也主張從寬使用抗病毒藥物，希望快篩陽立即給藥，但此仍有法令及保險等問題須解決；而馬偕及和平婦幼醫院明會開設兒童專用急門診。

柯文哲重申，面對複雜問題無法幻想單一方式解決，最好多管齊下，各種方式都能貢獻一點，希望能撐過此次難關，並強調對台灣醫療體系有信心，相信台灣社會及醫界力量在最後關頭遇到任何困難仍能撐過。

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