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    首頁　>　臺北市

    台大醫院病房傳群聚感染？院方：目前運作正常

    台大醫院有病房有群聚感染，院方表示密切接觸的工作人員都沒有以篩代隔，隔離期也快結束。（資料照）

    台大醫院有病房有群聚感染，院方表示密切接觸的工作人員都沒有以篩代隔，隔離期也快結束。（資料照）

    2022/05/08 09:35

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，連3天感染人數破10萬人，醫療壓力負擔沉重，本身為醫院龍頭的台大醫院從5日起開始實施密切接觸確診的醫護可「以篩代隔」，傳出台大醫院14D病房出現群聚感染，院方表示目前該病房相關人員的隔離都快結束，該病房的醫護也沒有以篩代隔，醫院運作都正常。

    隨著本土疫情升溫，原本人潮洶湧的台大門診這週人潮空蕩，過去門診動輒就有80幾名患者掛號，這週下降到只剩下不到10人真的有到門診候診；住院端的病床數確實非常緊繃，據了解，不論是台大總院，或是兒童醫院，因為必須挪出2成的病床提供給符合收治資格的武漢肺炎確診者，床位都呈現爆滿，有不具名的醫師透露，因為專責病房又提高到3成，現在即使病患有情況需住院治療檢查，也都只能延後或暫緩。

    對於外傳台大14D病房爆出群聚感染，確診者有11人，院方表示，目前密切接觸的醫護隔離都快結束，工作人員也沒有以篩代隔，醫院目前運作正常：另對於院方希望大家脫口罩吃東西時不要聊天，希望下班後不要聚餐等，院方表示，是因應現在疫情已經進入社區，只是同事之間互相的提醒。

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