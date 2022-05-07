台北家禽、魚類批發市場爆多人快篩陽未通報 恐有大量黑數

台北家禽批發市場爆多人快篩陽卻未通報，恐有大量確診黑數。（記者楊心慧攝）

2022/05/07 19:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北家禽及魚類批發市場傳出攤商確診狀況嚴重，不少攤商、承銷人快篩陽性卻未通報，也不願PCR，就怕PCR確診無法工作影響生計。有攤商說，現在裡面黑數多，人心惶惶，也有出現症狀的人不願意快篩，認為「不篩就沒確診問題」，未來恐怕整個市場都淪陷。

根據台北市場處統計，目前4家批發市場公司確診隔離中的人數（非累積確診數）台北農產公司180人、漁產公司57人、畜產公司21人、花卉公司4人。

台北市副市長黃珊珊指出，中央今天有最新的規定，同職場居格不會匡列，但畜產、漁產公司是重要的地方，原本就會派快篩劑給公司，但也是有快篩劑是否足夠的問題，如果每個人普篩快篩劑恐怕很快就用完，現在是發現陽性不會讓他進場，接觸者則會請他們自主監測。

黃珊珊強調，現在所有的職場都面臨相同問題，快篩劑若夠，當然可以普篩，很多企業也反映希望能買快篩劑幫員工快篩，但仍買不到，產發局最近發1700劑，但每天普篩用不到幾天就會用完。

台北市場處說明，目前出入口管制仍是看小黃卡或是數位通行證，基本上打3劑才准入，否則需提出陰性證明。

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