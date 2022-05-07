防疫專責病房加到30％ 柯文哲：未來1個月除急診刀恐都要停掉

台北市長柯文哲說，目前防疫專責病房要從20％加到30％，他認為未來一個月除了急診刀以外，恐怕其他的刀要停掉，不然醫院沒有量能。（台北市政府提供）

2022/05/07 19:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長今天新增9245例本土確診。市長柯文哲說，目前防疫專責病房要從20％加到30％，他認為未來一個月除了急診刀以外，其他的刀恐要停掉，不然醫院沒有量能。

柯文哲在台北市防疫記者會上指出，從統計上分析，主要還是在北北基桃、首都生活圈，台中、高雄、台南還在下面，按照流行病學的概念，他們不是說不會感染，而是比較慢，傳染病和人流有關係，首都生活圈看電信足跡就會很明顯，北部比中南部強很多，但之後中南部會追上來，數量到一個程度會飆升更快。

台北市預計5/12病床滿床

柯文哲指出，若按照台北市目前1800床，預計5月12日會滿，相信中央也看到數字，所以要求防疫專責病房從20％加到30％，現在剩下沒幾天，要動員也沒想像中容易，我們看到的危機和中央看到的危機一樣，台北市預計5月12日病床會滿，所以現在要下令，病床要往上加，但有個代價要先講好，就是會擠壓到其他疾病的照護。

柯文哲認為，現在還要思考，現在在裡面的住院者要怎麼辦，未來一個月除了急診刀以外，恐怕其他的刀要停掉，不然醫院沒有量能，為了保留有限的醫療資源，要做最有效的使用。

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