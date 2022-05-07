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    首頁　>　臺北市

    北市快篩陽性率達91％ 柯文哲：士北車來速明起增為4時段

    台北市長柯文哲說，7家社區免費PCR篩檢站昨天快篩陽性率達91％，到達極限，意思是每個來都是快篩陽，政策一呼籲後，台北市民相當合作。（北市府提供）

    台北市長柯文哲說，7家社區免費PCR篩檢站昨天快篩陽性率達91％，到達極限，意思是每個來都是快篩陽，政策一呼籲後，台北市民相當合作。（北市府提供）

    2022/05/07 18:18

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今天新增9245例本土確診。台北市長柯文哲說，7家社區免費PCR篩檢站昨天快篩陽性率達91％，到達極限，意思是每個來都是快篩陽，政策一呼籲後，台北市民相當合作，假設幾天前沒有提出快篩陽才能做PCR的條件，很可能現在的PCR沒辦法真實反映確診人數，數字越精確我們做戰術的布局更清楚。

    柯文哲在台北市防疫記者會上說，通常打仗要先知道我方的限制因數，大概有那些因素被限制，PCR量能每天做2萬9件，若是一兩天的話可以，但不可能連續一、兩個月，所以要在可以保留PCR量能下盡量保存。

    柯文哲認為，假設幾天前沒有提出快篩陽才能做PCR的條件，很可能現在的PCR沒辦法真實反映確診人數，數字越精確我們做戰術的布局更清楚，就很像是打仗，沒情報就要靠直覺去打仗，也不是不能打，就是比較沒有那麼有把握。

    他指出，7家社區免費PCR篩檢站昨天快篩陽性率達91％，到達極限，意思是每個來都是快篩陽，過去民眾把PCR當成體檢在用，現在大家都不會來，因為那邊都是快篩陽性，所以沒事別去，我們政策一實施之後，PCR量能可以更有效的保存。

    柯文哲說，我們很快速的把7家篩檢站轉成快篩陽快速處理站，謝謝台北市立陽明醫院、新光醫院在士林北投設車來速，昨天做1756人PCR，要想像1756人全部擠急診會發生什麼事，恐怕急診早就癱瘓掉。

    柯文哲說，陽明及新光醫院在3天內完成整個投入戰場，第一天至第三天分別做1070、1134、1756人，希望明天可以增加至2000人，原本是從兩線變成三線，明天起從三個時段變四個時段，還是拜託大家要先掛號。

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