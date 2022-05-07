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    籲中央開放更多快篩劑進口 黃珊珊：自由機制讓大家找到武器

    台北市副市長黃珊珊出席防疫記者會。（台北市政府提供）

    台北市副市長黃珊珊出席防疫記者會。（台北市政府提供）

    2022/05/07 20:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情延燒，總統蔡英文昨信心喊話，要全民戒慎而不恐慌，行政院長蘇貞今早視察中央流行疫情指揮中心時也說，這是最後的陣痛期，盼大家配合。對此，台北市副市長黃珊珊下午表示，相信中央有超前部署，也相信走向共存有過渡期，但政府要幫大家準備好武器，如果可以讓國際快篩劑進口，人民碰到狀況不必這麼慌張。

    台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體問蔡英文總統說已經是最後階段、蘇揆上午視察指揮中心也提到現在是最後陣痛期，外界解讀幫指揮官陳時中鋪路下台？黃珊珊說，她不知道所謂下台是什麼意思，她只關心每一天的疫情，中央長官可以到第一線就知道發生什麼事。

    黃珊珊指出，她每天在第一線，人民在排隊、人民很恐慌，藥師很辛苦醫護人員更辛苦，她跟民眾都相信中央有超前部署，也相信走向共存一定要這段痛苦的過渡期，但政府最重要是幫大家準備好武器，敵人是病毒，病毒是無形的，「我們需要一個盾牌、至少每個人有率篩劑」，快篩劑是找出病毒最重要工具。

    黃珊珊說，如果連基本武器、基本盾牌都沒有，這不是共存，而是棄守甚至是投降，所以蔡總統聽到人民聲音，衛福部長官也聽到了，大家都希望爭取足夠快篩劑，北市府也訂購很多，可是出貨的廠商常被中央徵用做實名制，但實名制也沒有明顯增加。

    黃珊珊表示，許多企業打電話說想幫員工做快篩，但買不到，台灣是一個開放自由市場，如果可以讓國際非常多快篩劑有機會進口，民間企業、地方政府都可以採購，希望透過自由機制讓大家找到自己武器，希望中央聽到她們的聲音。

    黃珊珊強調，政府要提供足夠武器給所有人民，至少碰到狀況不必這麼慌張，她也說，中央可以到病房門口看一看，就知道人民在生什麼氣了。

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